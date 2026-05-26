المقيمون الإماراتيون يبحثون عن وجهات سياحية قريبة خلال عطلة العيد
جورجياأرمينياأذربيجان
📆26/05/2026 5:57 PM
📰AlBayanNews
يُعتبر السفر خلال الأعياد خياراً مفضلاً للعائلات والشباب، خاصةً نحو الدول التي تسمح بدخول المقيمين في الإمارات عبر تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول. وتتصدر جورجيا وأرمينيا وأذربيجان قائمة الوجهات الأكثر طلباً خلال عطلة العيد.

تزداد محاولات المقيمين في الإمارات العربية المتحدة للبحث عن وجهات سياحية قريبة منهم، مما يتيح لهم قضاء إجازة قصيرة بعيداً عن تعقيدات التأشيرات والإجراءات الطويلة.

ويُعتبر هذا الخيار مفضلاً للعائلات والشباب، خاصةً نحو الدول التي تسمح بدخول المقيمين في الإمارات عبر تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول. وتتصدر جورجيا وأرمينيا وأذربيجان قائمة الوجهات الأكثر طلباً خلال عطلة العيد، بفضل قربها الجغرافي والأجواء المعتدلة والطبيعة الخضراء. كما تحظى دول البلقان مثل صربيا والبوسنة والهرسك باهتمام متزايد، خاصةً من المسافرين الباحثين عن تجربة أوروبية بتكاليف معقولة وطبيعة ساحرة

