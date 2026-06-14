المنتخب البرتغالي يكرم ديوغو جوتا بأساور تذكارية استعداداً لكأس العالم 2026

يستعد منتخب البرتغال للمواجهة الأولى في كأس العالم 2026 مع إهداء أساور تذكارية لرفيقهم الراحل ديوغو جوتا، في إيماءة للوفاء وتعزيز الروح الجماعية قبل انطلاق البطولة.

انطلقت مرحلة الإعداد للمنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026 على إيقاع خاص، إذ قرر اللاعبون إهداء إيماءة صادقة لوداع زميلهم الراحل ديوغو جوتا ، المهاجم الذي افترق عن الحياة في حادث سير شمال غرب إسبانيا مع شقيقه العام الماضي.

جاء القرار بعد أن قدم رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو أساوراً تذكارية خاصة لكل لاعب، تحمل أسماء جميع أفراد الفريق إلى جانب اسم جوتا، وصممت بحيث يمكن ارتدائها داخل أرض الملعب دون أي إعاقة. وفي مقابلة مع الصحافة، أوضح لاعب الوسط فيتينيا أن الأساور قُدمت لهم عندما توجهوا للقاء رئيس الوزراء، معبراً عن مدى تقديره للمبادرة: "رئيس الوزراء قدم لنا هذه الأساور عندما ذهبنا لمقابلته، وهي تضم أسماء جميع اللاعبين بالإضافة إلى اسم ديوغو جوتا".

وأضاف أن اللاعبين تاح لهم حرية اختيار طريقة ارتدائها، لكنهم رحّبوا بالفكرة بحماس كبير وقرّروا أن تكون رمزاً للوحدة والوفاء خلال كل مباراة. بحلول الآن، يقترب المنتخب البرتغالي من أولى مبارياته في البطولة، حيث سيواجه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء في إطار المجموعة 11. تتصاعد التوقعات حول قدرة البرتغاليين على المنافسة بجدية على اللقب، خاصة بعد أن فاز فيتينيا بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع نادي باريس سان جيرمان.

ورغم الثقة العالية في قدراتهم، استبعى فيتينيا أن يُنظر إلى المنتخب كمرشح أول للفوز بالكأس، مؤكداً أن النجاح يتطلب تواضعاً ومثابرة: "لن أقول إننا المرشحون للفوز، لكن لدينا كفاءة كبيرة، ونعرف أن الطريق الصحيح هو التواضع ولعب كل مباراة بالشكل المطلوب". وشدد على ضرورة التكامل الفني والخيطي لضمان الانسجام بين جميع عناصر الفريق، مشيراً إلى أن الموهبة المتوفرة لا تضمن النتيجة إلا إذا استُخدمت بأفضل طريقة.

تطرق فيتينيا كذلك إلى التحديات اللوجستية التي تواجه جميع الفرق في كأس العالم المقام على ثلاث قارات: الولايات المتحدة، المكسيك وكندا. أشار إلى اختلاف درجات الحرارة والظروف المناخية بين الملاعب كعامل قد يخلق صعوبة إضافية لأي فريق، مؤكدًا أن هذه العوامل لا يمكن أن تُستَخدم كعذر لتقليل الجهد المبذول. وأكد أن كل لاعبة ولاعب يجب أن يُظهر أقصى ما لديه من تفانٍ وإصرار لخدمة المنتخب الوطني.

في ختام حديثه، أعرب عن حلمه الطويل منذ الصغر بالفوز بالبطولة، مستندًا إلى مثال والده فيتور مانويل، الذي كان أيضاً لاعب وسط بارز. وأوضح أن إنجازاته الشخصية في الأندية لا تغني عن هدف إضافي يضيفه إلى مسيرته: "حققنا العديد من الإنجازات، لكن لا يزال الطموح قائمًا لإضافة اللقب العالمي إلى تاريخنا". هذه الروح الإيجابية والتضامن مع الراحل جوتا ينعكسان بوضوح على طريقة استعداد البرتغاليين للمنافسة في أقرب كأس عالمي سيتتبع خطواتهم عبر ثلاث دول مستضيفة





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المنتخب البرتغالي كأس العالم 2026 ديوغو جوتا فيتينيا أساور تذكارية

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