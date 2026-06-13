المنتخب الإسباني يرتدي سترات خاصة لتحسين أدائه في أجواء حارة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن لاعبي المنتخب الإسباني يرتدون سترات خاصة مملوءة بهلام مجمد لتحسين أدائهم في أجواء حارة. وذكرت شركة أديداس الألمانية أنها طورت هذه التقنية الجديدة، التي تتمكن من خفض درجة حرارة الجسم الداخلية إلى نصف درجة مئوية، ودرجة حرارة الجلد إلى 13 درجة مئوية.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن لاعبي المنتخب الإسباني يرتدون سترات خاصة مملوءة بهلام مجمد لتحسين أدائهم في أجواء حارة. وذكرت شركة أديداس الألمانية أنها طورت هذه التقنية الجديدة، التي تتمكن من خفض درجة حرارة الجسم الداخلية إلى نصف درجة مئوية، ودرجة حرارة الجلد إلى 13 درجة مئوية.

وتعكس هذه الخطوة إسبانيا على استخدام التكنولوجيا لضمان منافسة اللاعبين بأفضل حالة بدنية ممكنة. وفي الوقت نفسه، يبدأ المنتخب الإسباني، بطل أوروبا، مشواره في كأس العالم أمام الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل في مدينة أتلانتا. وسيكون ملعب التدريبات في ولاية تينيسي مفتوحًا، مما سيجعلهم يتعرضون لدرجات الحرارة المرتفعة





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منتخب إسبانيا كأس العالم أديداس تكنولوجيا أداء

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