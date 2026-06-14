المنتخب المغربي ينجح في تحقيق تعادل تاريخي أمام البرازيل في مونديال 2026

تعتبر هذه النتيجة أول نتيجة إيجابية حققها منتخب عربي في بطولات كأس العالم، بعد أن أسفرت مواجهتان سابقتان للعرب عن فوزٍ برازيلي. كما سجل المغرب أول نقطة له وأحرز أول هدف ضد منتخبٍ من أميركا الجنوبية في بطولات كأس العالم، بعد خسارتين سابقتين لـ

خرج ال منتخب المغربي بستة أرقام فنية وتاريخية مميزة في تعادله الإيجابي أمام نظيره ال برازيل ي حامل الرقم القياسي في بطولات كأس العالم (5 ألقاب)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على ملعب (نيوجيرسي/ نيويورك) لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2026 ، والمقام حالياً في كل من أميركا وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

وافتتح نجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري التسجيل في الدقيقة الـ 21 التسجيل، قبل أن يتمكن البرازيلي فينيسيوس جونيور من معادلة النتيجة في الدقيقة 32. وبات منتخب المغرب أول المنتخبات العربية الذي ينجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل في بطولات كأس العالم، بعد أن أسفرت مواجهتان سابقتان للعرب عن فوزٍ برازيلي، جاء أولها في نسخة 1986 حين فاز





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منتخب المغربي برازيل مونديال 2026 تعادل تاريخي أول نقطة أول هدف ضد أميركا الجنوبية

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