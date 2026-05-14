المنتخب العراقي ينفي صحة تقارير عن رفض تأشيرات لدخول أميركا الشمالية قبل كأس العالم 2026

المنتخب العراقي ينفي صحة تقارير تحدثت عن رفض السلطات الأميركية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب الوطني المشارك في كأس العالم 2026، والمقررة الشهر المقبل في أميركا الشمالية، مؤكداً أن جميع أفراد الوفد حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة. وكانت تقارير محلية ودولية أشارت إلى أن المنتخب العراقي يواجه أزمة قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم، بسبب مزاعم رفض منح تأشيرات دخول لعدد من اللاعبين، من بينهم إبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وحيدر عبد الكريم وعلي الحمادي، دون توضيح الأسباب. لكن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن الاتحاد المحلي لكرة القدم تأكيده أن "الأنباء المتداولة بشأن رفض السفارة الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب لا أساس لها من الصحة".

وقد تحدثت تقارير محلية ودولية عن أزمة تواجه المنتخب قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم، بسبب مزاعم رفض منح تأشيرات دخول لعدد من اللاعبين، من بينهم إبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وحيدر عبد الكريم وعلي الحمادي. لكن وكالة الأنباء العراقية نفت صحة هذه الأنباء، وأكدت أن جميع أعضاء الوفد حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة، دون تسجيل أي حالة رفض.

وسيتوجه المنتخب إلى إسبانيا في 22 مايو الجاري، عقب الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر التحضيري بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد. كما أشارت الوكالة أن أرنولد سيعقد مؤتمراً صحافياً في 19 أو 20 مايو في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بالعاصمة بغداد، للحديث عن تحضيرات المنتخب وبرنامجه قبل انطلاق البطولة





