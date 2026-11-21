تقرير دولي صادر عن منظمة الصحة العالمية يكشف أن التغير المناخي يوسع نطاق انتشار الثعابين السامة، مما يهدد حياة ملايين البشر ويزيد من مخاطر الوفيات والإعاقات.

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً طبياً دولياً جديداً يشير إلى التزايد الخطير في مخاطر التعرض للدغات الثعابين السامة حول العالم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وارتفاع درجات الحرارة العالمي. وكشفت الدراسة العلمية الرائدة، التي نُشرت في مجلة PLOS Neglected Tropical Diseases، أن هذه التحولات البيئية تدفع أنواعاً مختلفة من الثعابين إلى تغيير نطاق انتشارها الجغرافي بشكل كبير، مما يعرضها للاحتكاك المباشر مع التجمعات البشرية في مناطق جديدة لم تكن مأهولة بها سابقاً.

دراسة علمية دولية حول توزيع الثعابين

قادت منظمة الصحة العالمية هذه الدراسة الشاملة التي شملت تحليل التوزيع الجغرافي لـ508 أنواع من الثعابين ذات الأهمية الطبية حول العالم، بالاستعانة بقواعد بيانات علمية دقيقة وسجلات المتاحف والأبحاث المتخصصة وملاحظات الخبراء الميدانيين. وتم إعداد نماذج تنبؤية دقيقة لتوقع التغيرات المحتملة في انتشار هذه الزواحف وتأثيراتها على التجمعات البشرية بحلول عامي 2050 و2090، بهدف استشراف المستقبل البيولوجي والصحي للمنطقة.

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توقعات بارتفاع الوفيات والإعاقات عالمياً

أوضحت النتائج التفصيلية للدراسة أن العالم يسجل نحو 4 ملايين حالة لدغ ثعابين سنوياً، معظمها في المناطق الاستوائية، فيما تتسبب هذه الحوادث المأساوية في نحو 138 ألف وفاة و400 ألف حالة إعاقة سنوياً، مع تسجيل ما يقرب من نصف الوفيات في جنوب آسيا. وأشارت الدراسة إلى أن التأثيرات المناخية لن تقتصر على تغيير أماكن وجود الثعابين فحسب، بل ستؤثر أيضاً على قدرتها على البقاء، إذ تواجه أنواع عديدة مخاطر فقدان موائلها الطبيعية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتحويل الغابات والأراضي الرطبة والمراعي إلى مناطق زراعية وعمرانية.

تحولات جغرافية في أنواع الثعابين القاتلة

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثون، توقع حدوث تحولات كبيرة في نطاق انتشار عدد من أخطر أنواع الثعابين في العالم، من بينها المامبا السوداء، التي قد يتراجع وجودها في أجزاء من شرق ووسط إفريقيا، مقابل توسع انتشارها في مناطق من جنوب إفريقيا ونيجيريا. كما توقعت الدراسة تحرك أفاعي الكوتونماوث الأمريكية باتجاه مناطق شمالية قد تصل إلى ولاية نيويورك، إلى جانب احتمال انتقال ثعابين الكرايت الآسيوية إلى مدن صينية أكثر كثافة سكانية.

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تأثيرات على الصحة العامة والبنية التحتية

في الهند، التي تسجل نحو 60 ألف وفاة سنوياً بسبب لدغات الثعابين، تشير التوقعات إلى احتمال انتقال بعض الأنواع الأكثر خطورة، ومنها الكوبرا الشائعة وأفعى راسل وثعابين الكرايت، من المناطق الجنوبية باتجاه الشمال. وحذر الباحثون من أن تغير نطاق انتشار الثعابين قد يضعها في مواجهة مجتمعات بشرية لم يسبق لها التعامل مع هذه الأنواع، ما قد يزيد احتمالات التعرض للدغات، خاصة في المزارع والمناطق القريبة من مصادر المياه والطرق ومساحات التنزه.

التوصيات الصحية وإدارة المخاطر المستقبلية

وأكد الباحثون أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد السلطات الصحية والجهات المعنية بالحياة البرية في تحديد المناطق الأكثر عرضة لمخاطر لدغات الثعابين، وتوجيه الموارد الطبية والوقائية إليها. وتشمل أبرز التوصيات تعزيز مخزون الأمصال المضادة لسموم الثعابين وفقاً للأنواع المنتشرة في كل منطقة، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتحسين وصول سكان المناطق النائية إلى الخدمات الطبية، بالإضافة إلى تكثيف جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على موائلها الطبيعية.

استشراف المستقبل البيئي والإجراءات الوقائية

خلصت الدراسة إلى أن التغير المناخي قد يعيد رسم خريطة انتشار الثعابين السامة عالمياً خلال العقود المقبلة، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً بين المؤسسات الصحية والبيئية، والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الجديدة التي قد تنشأ عن تزايد التداخل بين الإنسان والحياة البرية. وتؤكد الدراسة أن توافر الرعاية الصحية وسهولة الوصول إلى المرافق الطبية واتباع إجراءات الوقاية يمكن أن يقلل بصورة كبيرة من معدلات الوفاة، حتى في البلدان التي تنتشر فيها أنواع عديدة من الثعابين السامة، مثل أستراليا، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة.