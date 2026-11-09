الموقف الإنساني والسياسي في غزة بعد موافقة إسرائيل على قوة دولية

إسرائيل توافق على نشر 250 عسكريا أجنبيا في غزة رغم اعتراضات. أمطار غزيرة تدمر 6000 مأوى. وزارة الصحة تعلن مقتل 3 وجرح 15 خلال 24 ساعة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

في تطور سياسي وأمني لافت، كشفت مصادر إسرائيلية عن موافقة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نشر قوة أولية متعددة الجنسيات تضم نحو 250 عسكريا أجنبيا داخل قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان في إطار الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو قرار لم يصدر عنه إعلان رسمي يحدد مواعيد الانتشار بدقة حتى الآن. وقد تم رصد ضباط عسكريين أجانب في محيط القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، مصحوبين بقوات أمريكية ونقل معدات عسكرية ثقيلة إلى قواعد قريبة.

التفاصيل العسكرية والجيوسياسية للقوة الدولية

كشفت تقارير إسرائيلية، نقلا عن موقع "واللا" ومصادر أمنية، أن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز مرافق استقبال للقوات، حيث تم نقل مركبات مدرعة ومعدات حربية متطورة إلى قاعدة استراتيجية مجاورة لحدود غزة. هذه الاستعدادات اللوجستية تؤكد جدية الجهود الأمريكية لتفعيل وجود دولي ميداني، مما يعكس تحولا في الديناميكيات الأمنية على الأرض. وتترافق هذه التحركات مع مخاوف أمنية إسرائيلية تتعلق بسرعة الانتشار وطبيعة المهام الموكلة لهذه القوات الأجنبية، وكيف ستؤثر على حرية تحركات الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.

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فيما يتعلق بالتركيب العرقي للدولية، ذكرت المصادر أن عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة في هذه القوة المتعددة الجنسيات، حيث تشمل القائمة دولاً مثل إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا. ومع ذلك، واجهت عملية التنظيم عقبة دبلوماسية ملموسة تمثلت في اعتراض إسرائيل الصريح على مشاركة تركيا في تشكيلات القوة، مما يضيف بعدا جغرافيا سياسيا معقدا للترتيبات الأمنية القادمة. لم يتم الإعلان رسميا عن تحديد الهوية النهائية للقادة الميدانيين لهذه القوة أو تفاصيل ميزانيتها التشغيلية.

المواقف الفلسطينية والعقبات السياسية

على صعيد المواقف الرسمية، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله تأكيد مطالبه الحتمية للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعمل الجاد لوقف التدهور المتسارع في الوضع الإنساني. وشددت الحكومة الفلسطينية على ضرورة تسهيل عمل الطواقم الحكومية لإنشاء مراكز إيواء دائمة، وإصلاح شبكات المياه المعطلة، وإعادة هيكلة البنية التحتية التي دمرتها الحرب والأمطار. اعتبرت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، أن تعثر الانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إلى جانب جمود عمل مجلس السلام، يشكلان عائقين رئيسيين يعرقلان معالجة الأزمة الجذرية.

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تطالب الحكومة الفلسطينية بمبادرة دولية عاجلة لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل تسريع عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات الضرورية. يرى المسؤولون الفلسطينيون أن أي قوة دولية يجب أن تكون مكملة لجهود الإغاثة المدنية وليست بديلا عن الحلول السياسية. كما أن الضغط الدبلوماسي يزداد من جانب رام الله لاستخدام النفوذ الدولي لفرض آليات مراقبة صارمة تضمن شفافية دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية إلى المستشفيات والطرقات الرئيسية في القطاع.

التداعيات الميدانية والأزمة الإنسانية الناجمة عن الأمطار

على الأرض، تفاقم المشهد الإنساني بشكل كبير جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع مؤخراً، مما أدى إلى إضرار واسع النطاق بمخيمات النازحين والمرافق الحيوية. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في تقريره الأخير تلقي بلاغات من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت مساكنها أو ممتلكاتها بشكل مباشر. تشير التقديرات الأولية للمكتب إلى تدمير أكثر من ستة آلاف مأوى عائلي، في حين تضرر نحو 17 ألفا و400 مأوى آخر، مما جعل آلاف الأسر أكثر عرضة للظروف الجوية القاسية.

حذر "أوتشا" من شبه نفاد مخزون الخيام والأغطية والملابس داخل القطاع، رغم وجود أكثر من 150 ألف خيمة جاهزة للإرسال من الخارج. وأشار التقرير إلى أن الحاجة العاجلة لموافقات إسرائيلية وتمويل دولي لإدخال المعدات والإمدادات أصبحت حرجة، نظرا لتضرر مرافق صحية وتعليمية وتعطل بعض الخدمات الأساسية بفعل الفيضانات. هذه العواصف ألقت بظلالها على جهود الإغاثة، وجعلت من الصعب على الفرق الطبية والتنموية الوصول إلى النازحين في المناطق الأكثر عزلة.

الضحايا والحصيلة النهائية للقتلى والجرحى

في السياق العسكري المباشر، سجلت عمليات قصف متواصلة إصابات جديدة، حيث أصيب عشرة فلسطينيين جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مفترق الصناعة غربي مدينة غزة، وفق تأكيد من الهلال الأحمر الفلسطيني. استهدفت مسيّرة أخرى سطح منزل قرب مسجد فلسطين في حي الرمال، كما سُجلت إصابات بقصف منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي القطاع. وفي الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في رفح، بالتزامن مع تقارير عن قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من خان يونس.

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لتصل إلى 1613 قتيلا و5833 مصابا. خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، تم نقل ثلاثة قتلى و15 مصابا إلى المستشفيات، مما يبرز استمرار التكلفة البشرية العالية للصراع رغم وجود ترتيبات وقف إطلاق النار. هذه الأرقام تظل قيد التحديث اليومي، وتشير إلى استمرار خطورة الوضع الأمني في مختلف أنحاء القطاع.