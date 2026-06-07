المنتخب الألماني يقترب من معادلة رقم تاريخي قبل كأس العالم 2026

فوز ألمانيا على الولايات المتحدة 2-1 في المباراة الودية الأخيرة يرفع سلسلة انتصاراته إلى ثمانية متتالية، ما يضعه على بعد أربع مباريات فقط من معادلة رقم تاريخي يعود إلى أواخر السبعينات.

اقترب المنتخب الألماني من معادلة رقم تاريخ ي غاب لأكثر من أربعة عقود بعد فوزه على نظيره الأمريكي في آخر تحضيرات المانشافت استعداداً ل كأس العالم 2026 .

يعتبر المنتخب الألماني واحداً من المرشحين للقب النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، رغم أن فرصه أقل من منتخبي فرنسا وإسبانيا والبرازيل والأرجنتين، لكنه يظل من أقوى المنافسين. في المباراة الودية الأخيرة التي جمعتهما قبل المونديال، انتصر المنتخب الألماني على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-1. افتتح كاي هافيرتز التسجيل لألمانيا في الدقيقة الثانية من اللقاء، ثم عادل أنتوني روبنسون للولايات المتحدة بهدف جميل في الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يضيف ليروي ساني هدف الانتصار في الدقيقة السابعة والخمسين.

بهذه النتيجة ارتفع عدد انتصارات المنتخب الألماني المتتالية إلى ثمانية مباريات، وهو أعلى رقم وصل إليه منذ الفترة بين عامي 1979 و1980 عندما حقق سلسلة من 12 فوزاً متتالياً. وفقاً لموقع ستاتس فوت، يبعد الفريق الألماني أربع مباريات فقط عن معادلة هذا الرقم التاريخي، مع احتمالية تجاوز الرقم خلال كأس العالم 2026 إذا استمرت السلسلة. تعزيزاً للطموحات القائمة، يذكر أن السلسلة التاريخية انتهت قبل ستة وأربعين عاماً عندما توج المنتخب الألماني بلقب كأس أمم أوروبا عام 1980.

هذه الإنجازات تعكس استقرار الأداء ومدى جاهزية الفريق للمنافسة على أعلى الألقاب في القارة. يظل السؤال قائماً حول قدرة المدرب وفريقه على الحفاظ على هذه الزخم خلال التصفيات النهائية ومواجهة الفرق القوية في المونديال القادم. في ظل هذه المعطيات، يطمح المشجعون إلى رؤية الألمان يقتربون من تحقيق إنجاز تاريخي جديد يضيف فصلاً آخر إلى سجلهم المشرق في كرة القدم الدولية





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