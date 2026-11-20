توقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مذكرة تفاهم مع مبادرة الصمود المناخي للمناطق الحضرية في أنطاليا ضمن مؤتمر COP31 لتعزيز التعاون ودعم الدول النامية.

اختتم معالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مشاركته في أنطاليا بتركيا ضمن الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP31)، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة "بناء القدرة على الصمود المناخي للمناطق الحضرية الفقيرة"، في خطوة استراتيجية لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتمويل.

التوقيع الرسمي خلال مؤتمر COP31

وقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومبادرة بناء القدرة على الصمود المناخي للمناطق الحضرية الفقيرة، هذه الاتفاقية خلال فعالية رسمية في مدينة أنطاليا بتركيا، مما يعكس التزام الطرفين بتحويل السياسات المناخية إلى عمل ملموس على الأرض، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر البيئية.

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ويضم الوفد المرافق لمعالي سعيد محمد الطاير، مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع النفطي والطاقة، وهم المهندس وليد بن سلمان نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد بطي المحيربي، وحسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية إينوك، وعبد الكريم أحمد المازمي الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والمهندس مروان بن حيدر، وعبد الرحيم سلطان المدير العام، وأحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف.

دعم المجتمعات الهشة في المدن

وأكد معالي سعيد محمد الطاير في كلمته الافتتاحية خلال مراسم التوقيع، على أن المدن تواجه ضغوطاً متصاعدة بسبب موجات الحرارة الشديدة والفيضانات وشحّ المياه، مشيراً إلى أن هذه الكوارث تؤثر بشكل غير متكافئ على المجتمعات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها سكان المستوطنات العشوائية الذين يمثلون الفئة الأكثر تضرراً من هذه التحديات البيئية.

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وأوضح رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن مبادرتها تدعم المبادرة التي انطلقت خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي عام 2019، بهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة في المدن والمستوطنات العشوائية من الآثار المدمرة للتغير المناخي، من خلال توفير حلول مستدامة ومرنة تعزز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية.

تعزيز التعاون التقني والتمويلي

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير عن تقديره لحكومة كينيا ولجميع شركاء المبادرة على قيادتهم الحثيثة ودورهم الريادي في دفع هذه المبادرة إلى الأمام، مؤكداً استعداد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عبر منصتها العالمية، لتسخير خبراتها في خدمة هذا الهدف الإنساني والبيئي المشترك، من خلال تيسير تبادل المعرفة وتعزيز التعاون التقني بين الدول.

وتسعى المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى ربط الأولويات الوطنية بالمستثمرين المحتملين وشركاء التمويل، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية في الدول النامية ويعزز التعاون الدولي، مما يعكس دور المنظمة في تحويل التعهدات المناخية إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين وحماية البيئات الحضرية.