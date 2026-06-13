المنتخب الأمريكي ينتصر على باراغواي في افتتاح كأس العالم 2026 أمام 70 ألف مشجع

شهد ملعب سوفي في لوس أنجلوس حضورًا قياسيًا لافتتاح كأس العالم 2026، حيث فاز المنتخب الأمريكي على باراغواي 4-1، ما يعكس تزايد شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة وتطلعات الجيل الجديد.

ظهر ملعب سوفي في لوس أنجلوس كأي ساحة رياضية أخرى، لكنه كان اليوم مسرحًا لأحد أبرز الأحداث التي طال انتظارها في تاريخ كرة القدم الأمريكية .

استقبل المعلب عددًا هائلًا من المتابعين، حيث وصل عدد الحضور إلى 70,492 مشجعًا ارتدوا قمصان فرقهم المفضلة وملبّوا وجوههم بألوان العلم الأمريكي، مع هتافٍ حماسي يعلو مع كل خطوة يخطوها اللاعبون نحو أرضية الملعب. كانت هذه هي المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني للولايات المتحدة في كأس العالم 2026، وقد اختتمتها فوزًا ساحقًا على منتخب باراغواي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ما أتاح للولايات المتحدة فرصة للتأكيد على مكانتها المتنامية في كرة القدم العالمية.

يتحدث الكثير من الحضور عن قصة عشقهم لهذه الرياضة التي كانت تُهمَّش في الولايات المتحدة لسنوات طويلة. فالكثير منهم، كما صرحوا، نشأوا وهم يلعبون كرة القدم في دوريات ترفيهية منذ الصغر، واستمروا في ممارستها طوال مرحلة الثانوية والجامعة. من بين هؤلاء كانت ناكيشا جوتيريز، معالجة وظيفية في السابعة والثلاثين من عمرها، التي تحدثت عن دور والدها الأرجنتيني الذي زرع في قلوبها وإخوتها حب كرة القدم منذ الصغر.

وأضافت أن الجيل الجديد من الأمريكيين يولي هذه الرياضة اهتمامًا كبيرًا، مشيرةً إلى أن ألوان العلم الأمريكي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من هوية فرقهم وشعورهم الوطني.

"إنها متأصلة في عائلتنا، وإنها تشكل جزءًا من الثقافة الأمريكية الحديثة"، هكذا وصفت جوتيريز مشهدًا مفعمًا بالحماس داخل الملعب. تُنظم بطولة كأس العالم كل أربع سنوات، وتستقطب أنظار الجماهير في كل القارات، حيث يتابع المشجعون مسارات منتخباتهم الوطنية طامحين إلى رؤية أداء قوي يضمن لهم التأهل إلى الأدوار النهائية.

في دول مثل باراغواي، يُحتفل مؤهلاتها للبطولة بألعاب نارية واحتفالات وشعارات وطنية، بينما يُظهر الجمهور الأمريكي رد فعل أكثر هدوءًا؛ إذ لا يزال كرة القدم الأمريكية، وكرة السلة والبيسبول تهيمن على المشهد الرياضي في البلاد. ومع ذلك، فإن الفوز القاطع على باراغواي قد يكون إشارة إلى تحول حقيقي في أولويات المشجعين الأمريكيين، وربما يفتح الباب أمام استثمار أكبر في البرامج الشبابية والبنية التحتية للعبة، لتصبح كرة القدم رياضةً رئيسيةً تعكس تطلعات جيل جديد يسعى إلى كتابة قصة جديدة في تاريخ الرياضة الوطنية





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