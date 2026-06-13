المنتخب الأمريكي يكتسح باراغواي برباعية في كأس العالم 2026

فوز كبير للمنتخب الأمريكي على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة كشف عن تفوق أمريكي واضح من الناحية التكتيكية والبدنية، وسط أداء باهت من باراغواي.

حقق المنتخب الأمريكي فوز ًا ساحقًا على نظيره ال باراغواي اني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026 . منذ البداية، أظهر الأمريكيون نية واضحة في السيطرة على اللقاء، حيث اعتمدوا على الضغط العالي والسرعة في نقل الكرة، مما أربك دفاع باراغواي الذي بدا غير منظم.

في الدقيقة العاشرة، سجل المنتخب الأمريكي هدفه الأول بعد خطأ من مدافع باراغواي حول الكرة إلى مرماه، ليمنح أصحاب الأرض بداية مثالية. استمر الضغط الأمريكي، وتمكن الفريق من إضافة هدفين قبل نهاية الشوط الأول عبر هجمات مرتدة سريعة، مستغلًا المساحات الواسعة خلف دفاع الخصم. في الشوط الثاني، حاول باراغواي تعديل النتيجة، ونجح في تسجيل هدف واحد، لكن الرد الأمريكي كان سريعًا بهدف رابع أنهى آمال الضيوف.

هذا الفوز يعكس القوة الهائلة للمنتخب الأمريكي في البطولة، حيث أظهر انسجامًا تكتيكيًا ومهارات فردية عالية، خاصة في خط الوسط الذي سيطر على مجريات اللعب. من جهة أخرى، بدا منتخب باراغواي باهتًا وغير قادر على مجاراة سرعة الخصم، مما أثار تساؤلات حول جاهزيته للمنافسة على أعلى مستوى. يعتمد المنتخب الأمريكي على طريقة 4-3-3، مما يمنحه مرونة هجومية ودفاعية، وقد ظهر ذلك جليًا في المباراة عبر التحركات المستمرة بين الخطوط. كما تألق لاعبو الوسط في صناعة الفرص والتسديد من بعيد.

أما باراغواي، فاعتمد على الدفاع المنخفض والهجمات المرتدة، لكنه فشل في تنفيذ خطته بسبب الضغط الأمريكي المستمر. بهذا الفوز، يوجه المنتخب الأمريكي رسالة قوية لمنافسيه، مؤكدًا أنه أحد المرشحين للذهاب بعيدًا في المونديال. الجماهير الأمريكية احتفلت بالأداء الرائع، وتنتظر المباريات القادمة بفارغ الصبر. في المقابل، يحتاج باراغواي إلى مراجعة أخطائه الدفاعية والهجومية سريعًا لتحسين أدائه في المباريات التالية.

المباراة أظهرت الفارق الكبير بين المنتخبين من حيث الجاهزية البدنية والتكتيكية، وقد تكون هذه البداية لمشوار أمريكي طويل في البطولة





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كأس العالم 2026 المنتخب الأمريكي باراغواي فوز تحليل مباراة

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