المنتخب العراقي يواصل تحضيراته لمواجهة النرويج في كأس العالم 2026 تحت إشراف أرنولد

المنتخب العراقي يجرّب برامج لياقة ومهارات وتكتيك مكثفة في معسكره بفيرجينيا، ويُحظر التواصل الاجتماعي على اللاعبين لضمان تركيز كامل قبل المباراة الافتتاحية ضد النرويج في مونديال 2026.

يواصل المنتخب العراقي الأول لكرة القدم تحضيراته على أتم الاستعداد لمواجهة نظيره النرويج ي في افتتاح مشاركته ببطولة كأس العالم 2026 ، في لقاء مقرر أن يُعقد فجر الثلاثاء المقبل على أرض ملعب دولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يقام المعسكر التدريبي في ولاية فيرجينيا الغربية، حيث يلتقي اللاعبون مع الجهاز الفني تحت إشراف المدرب الأسترالي غراهام أرنولد الذي يقود الفريق منذ توليه المنصب. شهدت الجلسة التدريبية اليوم مشاركة جميع اللاعبين الـ26 الموجودين في القائمة النهائية، حيث تم التركيز على عدة محاور أساسية تشمل تحسين اللياقة البدنية، صقل المهارات الفردية، وتطبيق الخطط التكتيكية التي صاغها أرنولد خصيصاً لمواجهة النرويج.

وقد أُعطي اللاعبين فرصاً لتجربة مواقف لعب مختلفة في تمارين نصفية وجماعية، بهدف تعزيز الفهم الجماعي للخطة وإضفاء المرونة اللازمة على أسلوب اللعب أثناء المباراة الرسمية. وفي إطار سعي الجهاز الفني لضمان أقصى درجات الانضباط والتركيز داخل المعسكر، أصدر المدرب أرنولد قراراً حاسماً بمنع اللاعبين من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي طوال فترة البطولة. جاء هذا الإجراء لدرء أي تشتيت أو ضغوط خارجية قد تؤثر على جاهزية اللاعبين النفسية أو تدخل على تركيزهم أثناء المنافسة.

وقد أكدت مصادر مطلقة من داخل بعثة المنتخب في الولايات المتحدة أن الحظر يشمل النشر والمتابعة على جميع القنوات الرقمية، ويُترجم إلى بنية بيئية مثالية تسمح للفريق بالتركيز الكامل على التدريب والتحليل الفني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خلق أجواء من الانسجام والهدوء داخل المعسكر، ما ينعكس إيجابياً على الأداء الجماعي للفريق في اللقاء الأول.

تنبعث من الأجواء السائدة في المعسكر حالة من الحماس والثقة بين اللاعبين، الذين يطمحون إلى تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور لهم على مسرح المونديال. يَعبِّر القادة داخل الجهاز الفني عن أملهم في أن تسهم الاستقرار النفسي والبدني في إرساء قاعدة صلبة للخطوات الأولى للمنتخب العراقي في البطولة، ما يفتح الباب أمام آمال الجمهور لتصويب مسار مشوار الفريق نحو تحقيق إنجازات متميزة على الصعيد الدولي.

إن التركيز على الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب الالتزام بتوجيهات المدرب السمح، قد يمنح "أسود الرافدين" القدرة على المنافسة بجدية أمام المنتخب النرويجي، وتعزيز فرصهم في تسجيل نتائج مشجعة تعكس تطلعات الشعب العراقي في أروقة كأس العالم





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المنتخب العراقي كأس العالم 2026 غراهام أرنولد النرويج التدريب

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