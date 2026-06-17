المهرجان الثقافي للشارقة يكرم أربعة أدباء موريتيين في نواكشوط

في الدورة الثامنة والعشرين لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، احتضنت نواكشوط أربعة رموز أدبية موريتيّة. جاء الحدث تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، مشيراً إلى عمق التعاون الثقافي بين الشارقة وموريتانيا.

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الشارقة، استضافت العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من " ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي " بتنظيم دائرة ال ثقافة في الشارقة وبالتعاون مع وزارة ال ثقافة الموريتانية.

جاء هذا الحدث كجزء من مساعي الشارقة لتكريم الأدباء والمفكرين الذين ساهموا في إغناء المشهد الأدبي العربي على مدى عقود، وبالتحديد في إطار احتفاءٍ بأربع شخصيات متميزة من الساحة الموريتانية. تم تكريم الدكتور محمد المختار ولد السعد، والدكتور سيد عبدالله زين المحبوبي، والدكتور محمد الأمين الحضرامي، والدكتور أحمد ولد حبيب الله أحمد، تقديراً لإسهاماتهم العلمية والأدبية التي تركت أثرًا واضحًا في الثقافة العربية والإفريقية.





أقيم حفل التكريم في قصر المؤتمرات بمدينة نواكشوط بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، وسفير دولة الإمارات لدى موريتانيا، حمد غانم المهيري، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الحكومة الموريتانية، فضلاً عن ممثل وزارة الثقافة الموريتانية. وفي كلمته الافتتاحية أشار القصير إلى عمق العلاقات الثقافية بين الشارقة وموريتانيا، مشددًا على أن التعاون المشترك أسفر عن العديد من الفعاليات والمبادرات التي تعزز الحضور العربي وتدعم الأدب كجسر للتواصل بين الشعوب.

كما لفت إلى أن الملتقى يواصل رسالته في تكريم الأدباء والمفكرين في مختلف أنحاء الوطن العربي، مؤكدًا على أهمية الثقافة في تعزيز قيم الحوار، الانفتاح، والتسامح، وأن هذا النهج ينعكس في رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لاحتفاء بالمبدعين وتقدير إنجازاتهم.



أكد المسؤولون أن عودة الملتقى إلى موريتانيا في هذه الدورة يمثل محطة جديدة في مسار التعاون الثقافي بين الإمارات وموريتانيا، حيث يقدم دعمًا مستدامًا للغة العربية، الآداب والعلوم الإنسانية.

وقد أشاد المشاركون بالجهود المشتركة التي تسهم في صون الهوية الثقافية العربية وتعزيز حضورها في المشهد الإنساني. في ختام الحفل، سلّم محمد إبراهيم القصير شهادات تقديرية للمكرمين الأربعة، ممهورة توقيع سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، لتخليد جهودهم الإبداعية وتأكيد التزام الشارقة بدعم الأدب والفكر العربي. هذا الحدث يعكس عمق الأخوة بين البلدين والشراكة الاستراتيجية في دعم المشاريع الثقافية التي ترفع من قيمة المبدعين وتؤكد أن الثقافة هي ركيزة أساسية في بناء الهوية العربية المعاصرة





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