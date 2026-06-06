المنتخب السعودي يحقق انتصاراً مهماً على بورتوريكو 3-0 في تحضيرات كأس العالم 2026

حقق المنتخب السعودي فوزاًEFT 3-تعد ودياً على بورتوريكو ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026، في مباراة أظهرت تطوراً هجومياًocity وضغطاً عالياً، وخرج الفريق بعدد من المكاسب الفنية والتكتيكية تحت قيادة المدرب الجديد جورج دونيس.

حقق المنتخب السعودي ل كرة القدم انتصاراً كبيراً على منتخب بورتوريكو بنتيجة 3-0 في مباراة ودية دولية أقيمت على ملعب Q2 في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، ضمن استعدادات الأخضر لخوض منافسات كأس العالم 2026 .

وجاءت المباراة كخطوة مهمة في برنامج الإعداد الفني والبدني تحت قيادة المدرب اليوناني جورج دونيس، حيث أظهر الفريق تحسناً ملحوظاً في مجالات متعددة بعيداً عن مجرد نتيجة الفوز. وقد تدخل الحكم لتوقيف المباراة لبضع ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أضاف تحدياً إضافياً للفريقين قبل أن تستكمل المواجهة.

ما لا يقل أهمية عن النتيجة هو الأداء الهجومي المميز الذي قدمه اللاعبون، خاصة في الشوط الثاني، حيث نجح سلطان مندش وعبدالله الحمدان في تسجيل هدفين متتاليين نتج عنهما ضغط عالٍ على دفاع بورتوريكو واستغلال الأخطاء بشكل فعال. وقد عكس هذا الأداء تطوراً في قدرة الفريق على بناء الهجمات وعدم الاعتماد فقط على الكرات الثابتة أو الهجمات المرتدة.

وظهرت هذه الثنية الهجومية كمنطقة تقدم فيها الأخضر على نفسه مقارنة بالمباريات السابقة التي كانت تعاني من الشح التهديفي وصعوبة اختراق الدفاعات المتكتلة. كما أن المباراة كشفت عن جاهزية البدلاء وقدرتهم علىArgentine الدخيل担任 الاعتماد عليهم في تشكيلة الأساسية دون انخفاض في المستوى، مما يمنح المدرب خيارات تكتيكية أوسع. هذا إلى جانب الانسجام السريع بين دونيس واللاعبين، مما ساهم في تطبيق تعليمات فنية جديدة تتعلق manier الضغط والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم.

واستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من four هزائم متتالية، آخرها أمام الإكوادور، تعزز ثقة اللاعبين وتعيد بناء ثقافة الفوز داخل الفريق. أما من ناحية الأفراد، فقد برز عبدالله الحمدان بتسجيله هدفه الدولي رقم 12، وواصل سلطان مندش تقديم نفسه كلاعب مؤثر بتسجيله للمرة الثانية في المعسكر. ويلتقي الأخضر بمباراته التحضيرية الأخيرة أمام السنغال فجر الأربعاء، قبل المواجهة الحاسمة مع أوروغواي في افتتاح مبارياته في كأس العالم 2026





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