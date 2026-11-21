اختتم منتخب الإمارات لأصحاب الهمم بطولة فزاع الدولية الأولى للدراجات بحصد 18 ميدالية ملونة، مؤكداً حضوره القوي وتألقه في السباقات.

اختتم منتخب الإمارات ل أصحاب الهمم مشاركته في بطولة فزاع الدولية الأولى للدراجات دبي 2026 بحصاد مميز، بعد ما أضاف 9 ميداليات جديدة في اليوم الأخير، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، ليرفع إجمالي رصيده في البطولة إلى 18 ميدالية ملونة، 7 ذهبيات ومثلها فضيات و4 برونزيات.

تفوق إماراتي في سباقات الطريق

جاء ختام المشاركة الإماراتية قوياً في منافسات سباقات الطريق في فئاته المختلفة ليواصل دراجو الإمارات حضورهم على منصات التتويج حتى اليوم الأخير. حصد الميداليات الذهبية: عبدالله البلوشي وأحمد البدواوي وحسين المازم وسلامة الخاطري، فيما فاز بالميداليات الفضية عايض الأحبابي وعبدالله الغافري وسالم الجنيبي، إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لكل من ذيبان المهيري وراشد الظاهري.

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دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم

من ناحيته، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: نحن محظوظون في الإمارات ودبي بالقيادة الرشيدة، حيث أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مبادرة دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم والدراجات.

وأكّد الفلاسي أن دعم وتمكين "أصحاب الهمم" يحظى باهتمام وتوجيه مستمر من القيادة الرشيدة، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن "أصحاب الهمم" نموذج للإرادة وقدوة للآخرين.

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مقومات النجاح في بطولات دبي

من جانبه، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي "فزاع الدولية لأصحاب الهمم"، أصبحت في صدارة بطولات "أصحاب الهمم العالمية" بفضل دعم القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للبطولة التي تحمل اسم سموه، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأضاف: تحمل البطولات التي تقام في دبي جميع مقومات النجاح وتشكل محطة مهمة يحرص الجميع على المشاركة فيها على مدار العام بفضل مكانة دبي وتفردها في جميع المجالات، وكذلك بفضل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أبناؤها ونحيي جهود نادي دبي لأصحاب الهمم الذي يقوم بعمل كبير لأصحاب الهمم ليس فقط في التنظيم، وإنما في التمكين لتحقق النسخة الأولى للدراجات الهوائية أهدافها المنشودة.

إشادة عالمية بنجاح البطولة

بدوره أعرب البطل الهولندي البارالمبي دانيال أبراهمام الحائز على 3 ذهبيات ريو 2016 وطوكيو 2020 وباريس 2024 عن سعادته بالمشاركة في نسخة دبي، مؤكداً أن دبي أبهرته، وقال: دبي مدينة حيوية وأن إقامة العديد من السباقات في قلبها يمثلان حافزاً كبيراً للمتسابقين والمشاركين.

واختتم البطل البارالمبي حديثه بقوله: سأحرص على التواجد في بطولة "فزاع" وتقديم الدعوة للعديد من زملائي للمشاركة في البطولة المقبلة بعد نجاح الاستثنائي الذي حققته النسخة الأولى.