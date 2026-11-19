يخوض المنتخب المغربي للناشئين تحت 17 عاماً بطولة كأس العالم في قطر عام 2025، بهدف تجاوز الدور ربع النهائي، ضمن إعدادات قوية لاستضافة مونديال 2030.

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم للناشئين، الذي يتكون من لاعبين دون سن السابعة عشرة، منافسات كأس العالم المقامة في دولة قطر ، خلال الفترة الممتدة من التاسع عشر من نوفمبر الجاري وحتى الثالث عشر من ديسمبر المقبل. يهدف الفريق إلى تجاوز الإنجاز الذي حققه في النسخة السابقة من البطولة، وهي النسخة التي أقيمت في عام ألفين وخمسة وعشرين، حيث بلغ الدور ربع النهائي، وذلك بدعم من جيل جديد يجمع بين المواهب المحلية والقادمين من الأندية الأوروبية.

تعد هذه المشاركة جزءاً من استراتيجية شاملة لتطوير كرة القدم في المملكة، خاصة مع اقتراب موعد استضافة المغرب لكأس العالم في عام ألفين وثلاثين، وذلك بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، مما يستدعي إعداد عناصر مؤهلة للتمثيل في المنتخب الأول مستقبلاً. تشارك في هذه البطولة أربع وأربعون منتخبا عالميا، وسط تطلعات واسعة لـ "أشبال الأطلس" لمواصلة مسيرة التطور الرياضي.

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تكوين قائمة اللاعبين المحترفين والمحليين

تتألف قائمة المنتخب المغربي، التي يقودها المدرب أحمد القنطاري، من واحد وعشرين لاعباً، موزعين بشكل متفاوت بين الدوري المحلي والأندية الأجنبية. يمثل الدوري المحلي سبعة لاعبين، من بينهم خمسة ينشطون ضمن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ولاعبان آخران يلعبان لصالح نادي نهضة بركان.

في المقابل، يشكل اللاعبون المحترفون في الأندية الأوروبية القسم الأكبر من التشكيلة، حيث يبلغ عددهم أربعة عشر لاعباً. تتصدر فرنسا قائمة الدول الأوروبية الأكثر تمثيلاً في الفريق، بخمسة وستة لاعبين، ومن بينهم زياد باها الذي يلعب في صفوف أولمبيك مارسيليا، وآدم مواك من باريس سان جيرمان، ووهيب العنتري من نادي أنجي.

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تلي فرنسا كل من بلجيكا وإسبانيا وهولندا، حيث يمثّل كل من هذه الدول لاعبان في القائمة، بينما يأتي كل من إنجلترا وسويسرا بلعباء واحد لكل منهما، مما يعكس التنوع الجغرافي والخبرات المختلفة التي يمتلكها اللاعبون.

الأسماء البارزة وتحديات التدريب

يبرز إبراهيم الرباج، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، كأحد أبرز المواهب في الفريق، حيث يلعب في مركز صانع الألعاب، ويمكنه أيضاً اللعب على الأطراف. يتميز الرباج بمهاراته الفردية العالية، وقدرته على المراوغة في المساحات الضيقة، بالإضافة إلى رؤيته الهجومية الواضحة وقدرته الفائقة على صناعة الفرص والتحرك الذكي في الثلث الأخير من الملعب.

إلى جانب الرباج، يحضر زياد باها، الذي اكتسب خبرة دولية قيمة من مشاركته في النسخة السابقة من مونديال الناشئين، حيث سجل خلالها أربعة أهداف، مما يمنحه ميزة ذهنية كبيرة. كما يشكل إسماعيل العود، لاعب بلنسية الإسباني، خياراً هجوماً إضافياً نظراً لقدرته على التحرك الذكي واستغلال الفرص scoring.

يواجه المدرب أحمد القنطاري مهمة محورية تتمثل في توظيف هذه القدرات الفردية المتنوعة ضمن منظومة جماعية متجانسة. يعتمد القنطاري، الذي هو لاعب دولي سابق وخاض منافسات الكرة الأوروبية، على تجربته لإعداد اللاعبين نفسياً وذهنياً، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي، بما يتناسب مع ضغوط المنافسات الدولية ومرحلة انتقالهم نحو عالم الاحتراف.

غياب النجوم وتحديات المجموعة الثامنة

يخوض المنتخب المغربي البطولة وسط غياب عدد من اللاعبين الذين كانوا سيثرون الصفوف، من بينهم إسماعيل الزياني من برشلونة الإسباني، وأكرم جديد من ميلان الإيطالي، وعمر الشاوي من ريال مدريد الإسباني، ومروان بنطالب من أياكس أمستردام الهولندي. هذا النقص في الموارد البشرية قلص الخيارات المتاحة للجهاز الفني، لكنه منح اللاعبين المتبقين فرصة أكبر لتحمل المسؤولية وإظهار مستوياتهم.

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أوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة، والتي تضم منتخبات إسبانيا والصين وجزر فيجي. تتطلب هذه المجموعة استعداداً فنياً وبدنياً دقيقاً، خاصة مع مواجهة إسبانيا التي تعتمد على أسلوب الاستحواذ والتمرير الدقيق. في المقابل، تتطلب مباراتاهما ضد الصين وجزر فيجي مرونة تكتيكية وتنويع الحلول الهجومية.

تعتمد ثقة "أشبال الأطلس" على تجربتهم القارية الأخيرة، حيث تأهلوا للمونديال بعد بلوغ الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت السابعة عشرة التي أقيمت في المغرب، قبل الخسارة أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح. هذه التجربة ساعدت اللاعبين على اكتساب الخبرة في التعامل مع المباريات الكبرى.

رؤية مستقبلية لاستضافة مونديال 2030

تتجاوز أهمية هذه المشاركة الأهداف المباشرة في قطر، حيث تمثل فرصة حقيقية لإعداد جيل جديد قادر على الانتقال إلى المنتخب الأول في السنوات المقبلة. مع اقتراب موعد استضافة كأس العالم عام ألفين وثلاثين، تكتسب عملية اكتشاف المواهب وتطويرها أهمية متزايدة، سواء عبر أكاديمية محمد السادس أو من خلال اللاعبون المتدربون في أوروبا.

يوفر هذا التنوع في مصادر تكوين اللاعبين قاعدة أوسع للاختيار، مما يعزز من فرص النجاح في البطولات المستقبلية. يبقى التحدي الرئيسي أمام الجهاز الفني هو تحويل هذه القدرات الفردية إلى أداء جماعي متماسق قادر على المنافسة الحقيقية، بما يضمن استمرار حضور الكرة المغربية في المحافل الدولية بكامل هيبتها.