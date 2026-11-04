المفوضية الأوروبية تعلن برنامج العمل 2027 لتوفير 22 مليار يورو

المفوضية الأوروبية تكشف عن برنامج عمل 2027 الرامي إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي والأمني، مع تبسيط القواعد وتوفير 22 مليار يورو سنوياً.

كشفت المفوضية الأوروبية رسمياً عن برنامج عملها لعام 2027، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي وقدراته الاقتصادية والأمنية. يركز هذا البرنامج الجديد على ترسيخ التنافسية العالمية للسوق الأوروبية من خلال تبسيط القواعد والتشريعات المعمول بها. يأتي ذلك بالتوازي مع جهود حثيثة لتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل الشركات والمواطنين داخل الدول الأعضاء. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تحقيق وفورات مالية سنوية تتجاوز 22 مليار يورو.

إجراءات التبسيط وتوفير الموارد المالية

أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي صدر عنها اعتماد البرنامج الجديد. جاء هذا الإعلان بالتزامن مع نشر التقرير السنوي لعام 2026 الخاص بجهود التبسيط والتنفيذ والإنفاذ. يستعرض هذا التقرير التقدم المحرز في جعل التشريعات الأوروبية أكثر وضوحاً وفعالية. كما يضمن تطبيق هذه القوانين بصورة متسقة عبر جميع الدول الأعضاء. هذه الخطوات تأتي في ظل تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تدفع نحو بناء أوروبية أكثر استقلالية.

Also read رابطة المحترفين تعلن الجدول المحدّث لدوري أدنوك بعد تأجيل كأس آسيا 2027

تعزيز التكامل والسوق الموحدة

يركز برنامج عمل 2027 على تنفيذ السياسات الأوروبية القائمة وتعزيز تطبيقها وإنفاذها بشكل صارم. يواكب ذلك مواصلة تنفيذ خريطة طريق "أوروبا واحدة، سوق واحدة". تهدف هذه الخارطة إلى رفع القدرة التنافسية للسوق الموحدة بشكل كبير. تسعى الإجراءات إلى تعميق التكامل الاقتصادي وإزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعيق النمو. كما تستهدف هذه الخطوات دعم الاستثمارات وتقليل الاعتماد الاستراتيجي على الخارج بشكل ملحوظ.

الأمن والدفاع والدعم الدولي

تواصل المفوضية الأوروبية تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية كجزء أساسي من استراتيجية 2027. تتضمن الأولويات أيضاً مواصلة دعم أوكرانيا بشكل مباشر ومستمر. تعمل المفوضية على توسيع الشراكات العالمية لحماية الديمقراطية والمواطنين الأوروبيين. وأكدت استمرار دعمها للنظام الدولي القائم على القواعد والمحكمة الجنائية الدولية. تساهم هذه المواقف في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. تعزز أيضاً حرية الملاحة والأمن البحري في مضاقي هرمز وباب المندب استراتيجياً.

Advertisement

التوقعات المستقبلية والميزانية القادمة

في إطار الاستعداد لمستقبل الاتحاد، جددت المفوضية دعوتها للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. طلبت التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034. يجب أن يحدث هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2026 لضمان استمرارية العمل. يسمح هذا الجدول الزمني ببدء تنفيذ الميزانية الجديدة اعتباراً من الأول من يناير 2028. يُعد برنامج العمل السنوي وثيقة المفوضية الرئيسية لتحديد المبادرات والإجراءات المستقبلية.

التشريعات الجديدة وسحب المقترحات المتعثرة

يتضمن برنامج العمل 2027 تقديم تشريعات جديدة ومقترحات للتبسيط بشكل مكثف. تشمل الإجراءات أيضاً سحب المقترحات المعلقة غير الفعالة لتحسين الكفاءة. تقوم المفوضية بمراجعة القوانين القائمة لضمان ملاءمتها للواقع المتغير. يأتي إعداد هذا البرنامج بالتعاون الوثيق مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. تعمل الهيئات الاستشارية للاتحاد على تحويل الأولويات السياسية الأوروبية إلى إجراءات عملية. تهدف هذه الخطوات إلى جعل الإجراءات قابلة للتنفيذ بشكل فعلي وملموس.