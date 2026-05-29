المنظمة العالمية تُعلن عن أول شفاء مؤكد من إيبولا في الكونغو الديمقراطية وتؤكد إمكانية احتواء الفيروس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول حالة شفاء مؤكد من إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدةً أن وقف التفشي ممكن عبر تعزيز الإجراءات الوقائية وعدم فرض قيود سفر صارمة، في ظل تفشي الفيروس السابع عشر في البلاد.

أعلنت منظمة ال صحة العالمية اليوم{}الجمعة عن تسجيل أول حالة شفاء مؤكد من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في . وأوضحت أنياس ليغاند، الخبيرة المتخصصة في الحمى النزفية الفيروسية بمؤسسة ال صحة العالمية، أنه في السابع والعشرين من أيار/مايو تعافى المريض، الذي كان قد تم تأكيد إصابته بالفيروس، وغادر المستشفى وعاد للمنزل متبعاً بروتوكول اختبارين متتاليين سالبين، وهو ما يمثل أول حالة تفوق فيها الشفاء على الموت منذ بدء الوباء في البلاد.

وقد أكدت ليغاند أن هذا الشفاء يمثل علامة فارقة، حيث لم يخرج أي مريض من مراكز الرعاية إلى بيئته الخاصة حتى الآن إلا بعد الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين. تأتي هذه البشارة في إطار زيارة مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريوس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كان من المقرر أن يلتقي بالسلطات الوطنية قبل أن يتوجه إلى المنطقة المتضررة، التي تُعدّ مركز تفشي الفيروس.

ورغم تأجيل رحلته إلى إيتوري، المقاطعة النائية في شمال شرق البلاد، ليوم واحد فقط، وصل غيبريوس إلى العاصمة كينشاسا مساء الخميس، مؤكداً أن وقف انتشار إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو هدف واقعي ويمكن تحقيقه عبر تعزيز الإجراءات الوقائية وتعزيز قدرة النظام الصحي المحلي. وأضاف أن المنظمة لا تدعم فرض قيود صارمة على السفر كوسيلة لمكافحة التفشي، معتبرةً أن مثل هذه القيود لا تسهم بفاعلية في الحد من انتشار الفيروس.

وحسب أحدث إحصاءات المنظمة حتى 24 أيار/مايو، سجلت الكونغو الديمقراطية 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبه فيها، من بين أكثر من ألف حالة مؤكدة ومشتبه فيها منذ بدء تفشي الفيروس في منتصف أيار/مايو. وهذا التفشي يُعَدُّ السابع عشر من نوعه في البلاد التي يقطنها أكثر من مئة مليون نسمة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على النظام الصحي والسلطات الوطنية.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الجهود المتواصلة لتتبع الحالات، وتعزيز الرعاية الطبية، وتوعية المجتمع بأعراض الفيروس وإجراءات الوقاية هي السبيل الأساسي لتقليل عدد الإصابات والوفيات في المستقبل القريب





