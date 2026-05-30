تتناول المقالة ظاهرة الملل في المجتمعات الغنية والتقنية، مستندة إلى شخصية مورسو من رواية 'الغريب' لكامو، وتشرح أن الملل ليس مجرد نقص في الإثارة بل نقص في المعنى والانتماء. توضح أن التكيف السريع للدماغ مع المتع الجديدة ووفرة الخيارات يعززان الشعور بالملل، بينما يُعد Connev بين الأنشطة والقيم حلاً جذرياً. تشير إلى أن البسطاء الذين يملكون سبباً واضحاً للعيش هم أقل عرضة للملل، مما يدعو إلى إعادة تعريف السعادة والهدف في العصر الحديث.

يُعتبر ال ملل من الظواهر ال نفسية والاجتماعية العميقة التي تبرز بشكل مقلق في المجتمعات الحديثة والتقنية، حيث يجد الكثيرون أنفسهم يسقطون في دوامة هذا الشعور رغم وفرة وسائل الترفيه والاتصال.

يصف النص شخصية مورسو من رواية كامو 'الغريب' كتجسيد لهذا النوع من الملل الذي يتجاوز مجرد 'عدم وجود شيء نفعله' إلى عمق أعمق، حيث يشعر الفرد بأن وقته يمر ببطء وأن المحيط لا يمنحه معنى كافياً للانخراط. في علم النفس، يُعرَّف الملل بأنه حالة نقص في المعنى أو الانتماء أو الشعور بوجود هدف، وليس فقط نقصاً في الإثارة.

على الرغم من أن المجتمعات الحديثة تقدم خيارات لا تحصى، فإن الناس يستمرون في الوقوع في الملل بسبب انفصال الكثير من الأنشطة عن القيم والأهداف الشخصية، واعتماد الفرد على совер self-kind حيث يتكيف الدماغ بسرعة مع المتع الجديدة مما يفقد الأشياء تماسكها الظاهري. في المقابل، يُحسد الناس البسطاء مثل المزارع والعامل الذين يجدون معنى في أبسط الأمور ويستيقظون لسبب واضح، حيث يشكل المعنى مضاداً حقيقياً للملل.

الفرادة في العصر الحديث تعزز الشعور بالوحدة وتزيد من حدة الملل، لأن abundance of choices لا يعني بالضرورة وجود معنى. أبحاث كثيرة تشير إلى أن المجتمعات الغربية وغيرها تعاني من انتشار الملل رfilename التطور التقني، مما يؤكد أن الحل لا يكمن في مزيد من الإثارة بل في إعادة ربط الحياة بالقيم والانتماءات العميقة. يحتاج الإنسان إلى الشعور بأن ما يفعله مهم ومرتبط بهويته، وإلا وقع في الفراغ الذي يروج له الاستهناء والاعتماد على الذات.

لذلك، فإن معالجة الملل تتطلب نهجاً مجتمعياً يغرس المعنى في التعليم والعمل والعلاقات، بعيداً عن المواد الاستهلاكية السريعة التي تزيد من التكيف وتفقد الحياة تماسكها





