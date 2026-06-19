المكسيك أول المتأهلين لدور الـ32 في مونديال 2026 وسويسرا تقترب وقطر تتلقى سداسية

في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، حسمت المكسيك تأهلها المبكر إلى دور الـ32 بفوزها على كوريا الجنوبية 1-0، بينما اكتفت التشيك وجنوب إفريقيا بالتعادل 1-1، وفازت سويسرا على البوسنة 4-1، وتلقت قطر هزيمة ثقيلة أمام كندا 0-6.

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 أحداثاً مثيرة ومفاجآت مدوية، حيث حسم المنتخب المكسيك ي تأهله المبكر إلى دور الـ32 بعد فوز ثمين على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، ليصبح أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و المكسيك .

وفي المقابل، تلقت قطر هزيمة قاسية ومذلة على يد كندا بستة أهداف نظيفة، لتودع البطولة عملياً بعد خسارتين متتاليتين، بينما اقتربت سويسرا من العبور بفوز كبير على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف لهدف، فيما تعادلت التشيك وجنوب إفريقيا في مواجهة صعبة جعلت حسابات التأهل معقدة للغاية. على ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا، التقى المنتخبان التشيكي والجنوب إفريقي في مباراة كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لكل منهما لتعويض خسارتهما في الجولة الأولى.

دخل المنتخبان المباراة بروح عالية رغم الهزيمتين السابقتين، حيث خسرت التشيك أمام كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، بينما خسرت جنوب إفريقيا أمام المكسيك بهدفين دون رد. تقدمت التشيك مبكراً بهدف لصاحبها ميشال ساديليك في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، بعد أن أهدر ركلة جزاء أخرى في الشوط الثاني. لكن جنوب إفريقيا عادت بقوة وأدركت التعادل في الدقيقة 83 عبر تيبوهو موكوينا من ركلة جزاء أيضاً.

ورغم المحاولات الهجومية من كلا الفريقين في الدقائق الأخيرة، إلا أن النتيجة بقيت على حالها، ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة تبقيهما في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة لكل منهما، مما يجعل مهمتهما في التأهل صعبة للغاية حيث يحتاجان إلى الفوز في المباريات المتبقية مع انتظار نتائج الآخرين. وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، حققت سويسرا فوزاً كاسحاً على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف لهدف، لتعزز موقفها في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع المكسيك.

سجل للسويسريين جوهان مانزامبي هدفين (74 و82) بعد أن دخل بديلاً وأحدث فارقاً فورياً، وروبن فارغاس (78)، وجرانيت تشاكا من ركلة جزاء (90+4). بينما سجل للبوسنة إرمين ماهميتش في الدقيقة 87. بهذا الفوز، تحتاج سويسرا إلى نقطة واحدة فقط من مباراتها الأخيرة أمام كندا في فانكوفر لضمان التأهل، بينما تلعب البوسنة مباراة شرفية أمام قطر في سياتل.

في المجموعة الثانية، تلقت قطر صدمة كبيرة بعد أن سحقتها كندا بستة أهداف نظيفة في مباراة شهدت تألق المهاجم الكندي جوناثان ديفيد الذي سجل ثلاثية (هاتريك) ليكون ثاني لاعب في البطولة يحقق هذا الإنجاز بعد ليونيل ميسي. سجل أهداف كندا كل من كايل لارين (16)، وجوناثان ديفيد (29 و45+3 و90+2)، وناثان صليبا (64)، ومحمد مناعي (75 بالخطأ في مرماه). وطرد لاعب من قطر في الشوط الثاني، مما زاد من صعوبة المهمة.

بهذه الهزيمة، تودع قطر البطولة رسمياً بعد خسارتين متتاليتين، بينما أصبحت كندا في موقف قوي للتأهل. أما المكسيك، فقد حسمت تأهلها بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي. سجل هدف المباراة الوحيد لويس رومو في الدقيقة 50 بعد مجهود فردي رائع. برصيد 6 نقاط، تتصدر المكسيك المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن كوريا الجنوبية، و5 نقاط عن التشيك وجنوب إفريقيا.

بهذا الفوز، أصبحت المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ32 في هذه النسخة من كأس العالم، مما يعزز آمال الجماهير المكسيكية في تحقيق إنجاز كبير في البطولة التي تستضيفها بلادهم بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا. الجولة الثالثة ستحدد مصير باقي المنتخبات، حيث ستلعب المكسيك مباراة تحصيل حاصل أمام جنوب إفريقيا، بينما تلتقي كوريا الجنوبية مع التشيك في مباراة فاصلة على بطاقة التأهل الثانية





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كأس العالم 2026 المكسيك سويسرا قطر التأهل

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