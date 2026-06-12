المكسيك تتغلب على رهبة الافتتاح وتكسر لعنة starters بكأس العالم بفوز على جنوب إفريقيا

فاز المنتخب المكسيكي لأول مرة في مباراة افتتاحية لكأس العالم بعد تغلبه على جنوب إفريقيا 2-0، في مجموعته الأولى، مع نقد المدرب أغيري للنتيجة وإصراك على التركيز على المباراة المقبلة، بينما انتقد مدرب جنوب إفريقيا طردين للفريق.

أعلن المدرب المكسيك ي خافيير أغيري أن فريقه تغلب على رهبة البداية وحقق أول انتصار له في مباراة افتتاحية ب كأس العالم بعد فوزه على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0.

كانت هذه أول فوز للمكسيك في المباراة الافتتاحية للبطولة بعد ست مشاركات سابقة سجلت فيها خمس هزائم وتعادلين. سيطر الفريق المكسيكي على مجريات اللقاء ضد منتخب جنوب إفريقيا على ملعب أستيكا، وجمع ثلاث نقاط وضعته في موقع مؤهل نحو الأدوار الإقصائية من المجموعة الأولى. صرح أغيري قائلاً: 'عندما تبدأ كأس العالم، من الطبيعي أن ترتجف ساقاك. لم يحدث خلال 25 عاماً أن عانى أحد من تشنجات، لكن ثلاثة لاعبين أصيبوا اليوم'.

وتابع: 'شعرنا بالرهبة عند رؤية الملعب، وغطتونا رهبة المسرح قليلاً، لكننا لم نعانِ. كان بإمكاننا تسجيل أربعة أهداف، وكان يمكن أن تكون النتيجة مختلفة تماماً'. نفى أغيري سماعه لصافرات استهلاك الجمهور، لكنه أعترف بحقهم في التعبير عن استيائهم، مؤكداً أن النتيجة كان يمكن أن تكون 4-0. قال: 'إذا كان هناك من يطلق صافرات استهلاك، فمن واجب لاعبي المكسيك أن يتأكدوا من عدم تكرارها، لكن لم تؤثر علينا'.

ستبحث المكسيك الآن عن مواجهة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك، لكن أغيري استبعد أي حديث عن استهداف صدارة المجموعة، قائلاً: 'لسنا مهووسين بالفوز بالمجموعة، بل نركز على كوريا خطوة بخطوة'. من جهته، لم يعترض المدرب البلجيكي لهوغو بروس على البطاقة الحمراء الأولى لسفيلو سيتولي، لكنه اعترض على طرد البديل ثيمبا زواني في وقت متأخر، مشيراً إلى أن الحكم قرر خلافاً لما يراه أن اللاعب المكسيكي هو الذي أعاق لاعبه. قال بروس: 'من المؤسف أننا اضطررنا لإنهاء المباراة بتسعة لاعبين'.

وأضاف أن فريقه قدم أداءً جيداً في بعض اللحظات بينما بدا المكسيك مرتبكاً في البحث عن المساحات، مؤكداً ضرورة التحسين في المباراة المقبلة





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم المكسيك جنوب إفريقيا خافيير أغيري هوغو بروس المجموعة الأولى فوز افتتاحي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الكهرباء العراقي يهزم اتحاد حلب السوريفاز فريق الكهرباء العراقي على مضيفه فريق أهلي حلب السوري 2-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «مدينة الملك عبد العزيز» بمكة المكرمة...

Read more »

فوز روما على ميلان في الدوري الأوروبي.. وليفركوزن يواصل موسمه الخرافيواصل باير ليفركوزن الألماني موسمه الخرافي وتغلب على ضيفه وست هام الإنجليزي 2-0...

Read more »

الشرطة يفوز على الزوراء ويحتفل بلقب بالدوري العراقيفاز فريق الشرطة على ضيفه فريق الزوراء 2-0، في ختام منافسات دوري نجوم العراق

Read more »

Şebab el-Ahli, Arap Birinci Ligi Kupası'nda Galip GelirŞebab el-Ahli, Arap Birinci Ligi Kupası'ndaki çeyrek finalde Al Nasser'i 2-0 yendi.

Read more »

اتهام بالعنصرية يهز مباراة أودينيزي وكالياريشهدت مباراة أودينيزي وكالياري في الدوري الإيطالي، التي انتهت بفوز أودينيزي 2-0، أزمة...

Read more »

«دبي لكرة السلة» يقطع خطوة كبيرة نحو لقب أوروبي تاريخيالفريق الإماراتي تقدم 2-0 على بارتيزان الصربي في نهائي الدوري الأدرياتيكي«دبي» يحتاج...

Read more »