الملل: محدد سلوك في علاقاتنا

الملل هو أحد المحددات السلوكية في بعض العلاقات أو في معظمها. عند بعض الأشخاص، ليس الملل مجرد رد فعل عابر أو مؤقت أو انطباعي، بل يحدد العالم من العلاقات والمواقف إذا تراكم في النفس. حين يمل بعض الناس من تجاهل أحدهم أو تغيره أو تبدل أحواله، قد يعاتبه مرة، يغضب مرة أخرى، أو يحتمل في المرة الثالثة. لكن في المرة الرابعة، قد يقلب الطاولة في وجه العلاقة، ويمضي إلى أقرب طريق خروج. عندما يصل الأمر لبعض الناس إلى حد التشبّع النفسي، قد ينفجرون أو يمنحون العلاقات فرصاً متكررة: يعاتبون، يغضبون، يتراجعون، يبررون، يحاولون الفهم. لكن عداد الصبر داخلهم يكون قد راكم الكثير من الإحباط. وعندما يصل هذا الإحباط إلى نقطة معينة، لا تحدث مشاجرة كبرى دائماً، بل يحدث شيء أبرد وأعمق، هو الانطفاء. يقلب كثيرون صفحة العلاقة بصعوبة، لكن البعض يقلبها دون رجعة ليريح باله وقلبه ومشاعره من التشتت والتوتر والشعور البائس بالمظلومية والشكوى واستجداء التعاطف. هذا النوع المكابر من الناس أو صاحب الكبرياء لا يميل لهذا السلوك الاستجدائي، كما لا يطيق الابتزاز العاطفي من الطرف الآخر في العلاقة.

الملل هو أحد المحددات السلوكية في بعض العلاقات أو في معظمها. عند بعض الأشخاص، ليس الملل مجرد رد فعل عابر أو مؤقت أو انطباعي، بل يحدد العالم من العلاقات و المواقف إذا تراكم في النفس.

حين يمل بعض الناس من تجاهل أحدهم أو تغيره أو تبدل أحواله، قد يعاتبه مرة، يغضب مرة أخرى، أو يحتمل في المرة الثالثة. لكن في المرة الرابعة، قد يقلب الطاولة في وجه العلاقة، ويمضي إلى أقرب طريق خروج. عندما يصل الأمر ببعض الناس إلى حد التشبّع النفسي، قد ينفجرون أو يمنحون العلاقات فرصاً متكررة: يعاتبون، يغضبون، يتراجعون، يبررون، يحاولون الفهم. لكن عداد الصبر داخلهم يكون قد راكم الكثير من الإحباط.

وعندما يصل هذا الإحباط إلى نقطة معينة، لا تحدث مشاجرة كبرى دائماً، بل يحدث شيء أبرد وأعمق، هو الانطفاء. يقلب كثيرون صفحة العلاقة بصعوبة، لكن البعض يقلبها دون رجعة ليريح باله وقلبه ومشاعره من التشتت والتوتر والشعور البائس بالمظلومية والشكوى واستجداء التعاطف. هذا النوع المكابر من الناس أو صاحب الكبرياء لا يميل لهذا السلوك الاستجدائي، كما لا يطيق الابتزاز العاطفي من الطرف الآخر في العلاقة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الملل العلاقات المواقف التشبّع النفسي الانطفاء الاستجداء الابتزاز العاطفي

United States Latest News, United States Headlines