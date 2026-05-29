Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

الملل: محدد سلوك في علاقاتنا

العلاقات News

الملل: محدد سلوك في علاقاتنا
المللالعلاقاتالمواقف
📆29/05/2026 8:58 PM
📰AlBayanNews
40 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 51%

الملل هو أحد المحددات السلوكية في بعض العلاقات أو في معظمها. عند بعض الأشخاص، ليس الملل مجرد رد فعل عابر أو مؤقت أو انطباعي، بل يحدد العالم من العلاقات والمواقف إذا تراكم في النفس. حين يمل بعض الناس من تجاهل أحدهم أو تغيره أو تبدل أحواله، قد يعاتبه مرة، يغضب مرة أخرى، أو يحتمل في المرة الثالثة. لكن في المرة الرابعة، قد يقلب الطاولة في وجه العلاقة، ويمضي إلى أقرب طريق خروج. عندما يصل الأمر لبعض الناس إلى حد التشبّع النفسي، قد ينفجرون أو يمنحون العلاقات فرصاً متكررة: يعاتبون، يغضبون، يتراجعون، يبررون، يحاولون الفهم. لكن عداد الصبر داخلهم يكون قد راكم الكثير من الإحباط. وعندما يصل هذا الإحباط إلى نقطة معينة، لا تحدث مشاجرة كبرى دائماً، بل يحدث شيء أبرد وأعمق، هو الانطفاء. يقلب كثيرون صفحة العلاقة بصعوبة، لكن البعض يقلبها دون رجعة ليريح باله وقلبه ومشاعره من التشتت والتوتر والشعور البائس بالمظلومية والشكوى واستجداء التعاطف. هذا النوع المكابر من الناس أو صاحب الكبرياء لا يميل لهذا السلوك الاستجدائي، كما لا يطيق الابتزاز العاطفي من الطرف الآخر في العلاقة.

الملل هو أحد المحددات السلوكية في بعض العلاقات أو في معظمها. عند بعض الأشخاص، ليس الملل مجرد رد فعل عابر أو مؤقت أو انطباعي، بل يحدد العالم من العلاقات و المواقف إذا تراكم في النفس.

حين يمل بعض الناس من تجاهل أحدهم أو تغيره أو تبدل أحواله، قد يعاتبه مرة، يغضب مرة أخرى، أو يحتمل في المرة الثالثة. لكن في المرة الرابعة، قد يقلب الطاولة في وجه العلاقة، ويمضي إلى أقرب طريق خروج. عندما يصل الأمر ببعض الناس إلى حد التشبّع النفسي، قد ينفجرون أو يمنحون العلاقات فرصاً متكررة: يعاتبون، يغضبون، يتراجعون، يبررون، يحاولون الفهم. لكن عداد الصبر داخلهم يكون قد راكم الكثير من الإحباط.

وعندما يصل هذا الإحباط إلى نقطة معينة، لا تحدث مشاجرة كبرى دائماً، بل يحدث شيء أبرد وأعمق، هو الانطفاء. يقلب كثيرون صفحة العلاقة بصعوبة، لكن البعض يقلبها دون رجعة ليريح باله وقلبه ومشاعره من التشتت والتوتر والشعور البائس بالمظلومية والشكوى واستجداء التعاطف. هذا النوع المكابر من الناس أو صاحب الكبرياء لا يميل لهذا السلوك الاستجدائي، كما لا يطيق الابتزاز العاطفي من الطرف الآخر في العلاقة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AlBayanNews /  🏆 14. in AE

الملل العلاقات المواقف التشبّع النفسي الانطفاء الاستجداء الابتزاز العاطفي

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 23:59:26