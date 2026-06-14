المغرب يتعادل مع البرازيل ويحقق أول نقطة ضد منتخبات أمريكا الجنوبية في كأس العالم

في إطار منافسات كأس العالم 2026، تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي 1-1 في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، ليحصد أول نقطة في تاريخ مواجهاته مع فرق أمريكا الجنوبية في المونديال، بينما استمرت عقدة المباريات الافتتاحية للمغرب которая لم يفز بها في أي مشاركة سابقة.

حقق منتخب المغرب نقطة تاريخية بتعادله 1-1 مع البرازيل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ب كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. سجل إسماعيل صيباري هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 21، وعادل فينيسيوس جونيور للبرازيل في الدقيقة 32.

هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها المغرب نقطة في مواجهاته مع منتخبات أمريكا الجنوبية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد خسارتين سابقتين أمام بيرو 1970 والبرازيل 1998. ورغم هذا التعادل الإيجابي، استمرت عقدة المباريات الافتتاحية للمنتخب المغربي في كأس العالم، حيث لم يفز في أي من مبارياته الأولى عبر سبع مشاركات سابقة، مسجلاً أربعة تعادلات وثلاث هزائم. في النسخة الحالية، يقع المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وإيران والبرتغال، ويسعى لتحقيق أول فوز في مباراة افتتاحية等地..





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