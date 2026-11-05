المعارضة الباراغوايانية تطلب عزل بينيا عقب أزمة بنك أوينو

كتل المعارضة في باراغواي تقدمت بطلب رسمي لعزل الرئيس سانتياغو بينيا بسبب أزمة بنك أوينو، مما يثير جدلاً سياسياً ومالياً واسعاً بشأن مصير المدخرين واستقرار النظام.

تقدمت كتل المعارضة في باراغواي بطلب رسمي إلى البرلمان بغرض عزل الرئيس سانتياغو بينيا ، وذلك تزامناً مع تصاعد الأزمة المالية والإنسانية الناجمة عن فرض البنك المركزي وصايته على بنك أوينو ، أكبر المصارف المتعثرة في البلاد.

تفاصيل طلب العزل والإجراءات البرلمانية

أفصح ماوريسيو إسبينولا، النائب المنشق عن الحزب الحاكم في الباراغواي، عن أن مذكرة العزل هذه قد جمعت بالفعل توقيعات 35 برلمانياً من صفوف المعارضة، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد جلسة رسمية صباح يوم الخميس المقبل لمناقشة الطلب المطروح.

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وتنص الإجراءات الدستورية على أن مرور إجراءات عزل الرئيس سانتياغو بينيا ونائبه بيدرو أليانا يتطلب موافقة 53 نائبا على الأقل من أصل 80 نائبا في مجلس النواب، وهو ما يمثل عتبة قانونية صعبة تتطلب تحالفات واسعة داخل القاعة البرلمانية.

وفي حال حظيت المذكرة بالموافقة الأولية من مجلس النواب، ستنتقل القضية تلقائياً إلى مجلس الشيوخ، حيث ستحتاج إلى تأييد 30 سيناتورا من أصل 45 عضواً لتصديق القرار النهائي، وهو أمر يستبعد نجاحه بسهولة نظراً لامتلاك حزب الرئيس الأغلبية في كلا المجلسين التشريعيين.

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أزمة بنك أوينو وتأثيرها على المواطنين

أسفر قرار السيطرة على بنك أوينو يوم الثلاثاء عن أزمة إنسانية ومالية حادة، إذ وجد ملايين العملاء، بمن فيهم المتقاعدون والمواطنون العاديون، أنفسهم عاجزين بشكل كلي عن الوصول إلى أموالهم الشخصية ومدخراتهم المالية التي كانت تعتبر أساساً لحياتهم اليومية.

وتؤكد بيانات رسمية صادرة عن بنك أوينو أن عدد عملائه يتجاوز 3 ملايين شخص، وهو ما يمثل تقريباً نصف سكان البلاد، مما يجعل هذا المصرف ركيزة أساسية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويدير أموالاً طائلة مخصصة للمعاشات التقاعدية إلى جانب أموال حكومية أخرى ذات طابع استراتيجي.

وقد أوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن قرار الوصاية جاء نتيجة عجز حاد في رأس المال، مشدداً على أن الخطوة الرامية إلى التدخل الفوري تستهدف بشكل أساسي حماية المودعين من الخسائر والحد من أي انتشار للذعر، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني في وجه هذه الصدمة.

خلفية صراع المصالح واستقالة محافظ المركزي

يرتبط اسم الرئيس سانتياغو بينيا، المنتمي لتيار اليمين، بهذه الأزمة بشكل مباشر، حيث كان يملك في السابق حصصاً في المجموعة المالكة للمصرف، على الرغم من أنه باع هذه الحصص في العام الماضي، وهو الأمر الذي استندت إليه اتهامات المعارضة بتضارب المصالح وسوء الإدارة.

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كما كشف النائب ماوريسيو إسبينولا أن مذكرة العزل تستند إلى اتهامات تتعلق بسوء الإدارة وتضارب المصالح، مما يعطي طابعاً قضائياً وسياسياً متشابكاً للطلب المقدم، في وقت تقدم فيه محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو باستقالته يوم الثلاثاء تلبية لطلب من الرئيس بينيا.

ومن الجدير بالذكر أن كارلوس كارفالو كان قد شغل في السابق منصب رئيس بنك أوينو، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الذي اتخذه البنك المركزي ومدى تدخلات الرئيس في إدارة الملف المصرفي الحساس الذي يمس حياة نصف الشعب الباراغواياني.

التداعيات المستقبلية وترتيبات إعادة الأموال

نتيجة للتدخل المباشر، علقت السلطات خدمات المصرف مؤقتاً، في وقت تعمل فيه الفرق المختصة على وضع ترتيبات سريعة وعاجلة لإعادة أموال المودعين تدريجياً، بهدف تخفيف الضغط الاجتماعي وتخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة المالية المفاجئة.

يأتي هذا التطور في ظل تزايد الضغوط الدولية والمحلية على الحكومة الباراغوايانية لضمان الشفافية الكاملة في ملف بنك أوينو، خاصة وأن استقرار البلاد يعتمد بشكل كبير على ثقة المواطنين بالنظام المصرفي وقدرته على تلبية احتياجاتهم المالية الحيوية.