المعهد القومي يحذر من فوضى اصطياد قرش ماكو بالقصير ويطالب ببروتوكولات علمية لحماية التوازن البيئي بعد مطاردته وتشريحه المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر، وهو أحد المؤسسات العلمية الرائدة في مجال بحوث وصيد الأسماك في مصر، أصدر بياناً رسمياً شديد اللهجة، انتقد فيه ما وصفه بـ"ال تعامل غير العلمي والفوضوي" مع ظهور سمكة قرش من نوع " الماكو " قرب شواطئ مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر.

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حذر من السلوك المرفوض البيئي والعلمي، وقال إن التعامل مع الكائنات البحرية النادرة أو التي تظهر قرب الشواطئ بشكل مفاجئ يجب أن يتم وفق أسس علمية دقيقة، وليس عبر المطاردة أو الصيد العشوائي.

وقد أشار البيان إلى أن المشاهد المتداولة عكست حالة من الفوضى في التعامل مع القرش، بدأت بالمطاردة وانتهت بالاصطياد والتشريح دون اتباع المعايير البحثية المتعارف عليها. عبير أحمد منير، رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أكدت أن التعامل مع الكائنات البحرية الكبيرة، وعلى رأسها القروش، يجب أن يتم وفق بروتوكولات علمية واضحة، وبمشاركة الجهات البحثية المختصة.

كما أوضحت أن البحر الأحمر يُعد من أهم النظم البيئية البحرية عالمياً، وأن القروش تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على التوازن البيولوجي داخل السلسلة الغذائية، من خلال افتراس الأسماك الضعيفة والمريضة. بدأت القصة بحسب شهود عيان، عندما فوجئ المتواجدون على أحد شواطئ القصير بظهور سمكة قرش كبيرة داخل المياه الضحلة، حيث ظلت تتحرك بالقرب من الساحل لعدة دقائق وسط حالة من الترقب والذعر.

وقد أشار الشهود إلى أن سمكة القرش اقتربت بشكل ملحوظ من مناطق السباحة، مما دفع العديد من الأسر والمصطافين إلى الخروج الفوري من البحر، وسط حالة من الذعر. ورغم حالة الارتباك، لم يتم تسجيل أي إصابات أو حوادث، وتبين أن سمكة القرش كان أنثى حامل، أصابها إجهاد وتحاول البحث عن مكان لوضع صغارها. ما هو قرش "الماكو" ولماذا يُعد مميزاً؟

يُصنف قرش "الماكو" ضمن أسرع أنواع أسماك القرش في العالم، ويعيش في المياه المفتوحة والعميقة، ونادراً ما يقترب من الشواطئ إلا في ظروف استثنائية. ويُعد هذا النوع من الأسماك المهاجرة التي تلعب دوراً مهماً في النظام البيئي البحري، كما يساهم هذا النوع في الحفاظ على توازن الحياة البحرية في البحر الأحمر، الذي يضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك





