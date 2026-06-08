المعجزة الأوكرانية هناتيشين تتوج بطلة لأوروبا للشطرنج النسائي رغم تصنيفها المتأخر

اللاعبة الأوكرانية المراهقة أناستاسيا هناتيشين البالغة من العمر 15 عاما تفوز بلقب بطولة أوروبا للشطرنج النسائي في باتومي بجورجيا بعدما جمعت 9 نقاط من أصل 11 ممكنة محققة إنجازا تاريخيا رغم دخولها البطولة بالمركز 74 بين 150 لاعبة مشاركة.

حقق النجاح الكبير للاعبة ال شطرنج الأوكرانية الصغيرة أناستاسيا هناتيشين عمرها 15 عاما فقط حيث توجت بلقب بطلة أوروبا لل شطرنج النسائي في بطولة نظمت في مدينة باتومي الساحلية بجورجيا.

دخلت البطلة المنافسات وهي في الترتيب 74 من أصل 150 لاعبة مشاركة، و خارج نطاق الترشيحات تماما، لكنها حققت 9 نقاط من أصل 11 نقطة ممكنة، لتكون رابع امرأة أوكرانية تفوز بلقب بطلة أوروبا في تاريخ الشطرنج النسائي الكلاسيكي. في الجولة الأخيرة التقت باللاعبة البولندية كلاوديا كولون ونجحت في إدارة المباراة بذكاء تكتيكي وتحققت تعادل أمّن لها الصدارة، خاصة بعد أن تعادلت منافستاها المباشرتان الإسبانية سابرينا فيغا والنمساوية أولغا باديلكا، ليعلن هذا التتويج التاريخيmind-blowing للمعجزة الشابة على عرش القارة الأوروبية.

يعد هذا الإنجاز استمرارا لسلسلة من النجاحات البارزة للاعبة التي توجت العام الماضي بلقب بطلة أوروبا للشطرنج السريع وحصلت على الميدالية البرونزية في بطولة أوكرانيا الوطنية للشطرنج الكلاسيكي لعام 2025. في مارس 2026 حصلت على المركز الثاني في التصفيات المؤهلة للمنتخب الأولمبي في أوجهورود مما ضمن لها المشاركة في أولمبياد سمرقند الكبير. في أبريل 2026 ساهمت بقيادة المنتخب الأوكراني للفرق للفوز ببطولة ميتروبا المرموقة قبل أن تتوج بلقبها القاري الأغلى.

لم تكن الأفراح الأوكرانية حكرا على فئة السيدات فقط، بل امتدت إلى فئة الرجال حيث حقق الفتى اليافع رومان ديغتاريوف البالغ من العمر 17 عاما والمقيم في مدينة خاركيف إنجازا مماثلا بفوزه بلقب بطولة أوروبا للرجال، مما أسفر عن هيمنة أوكرانية مزدوجة وتفجير مفاجآت مدوية في البطولة الأوروبية للشطرنج





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شطرنج ألعاب ذهنية أوكرانيا بطولة أوروبا أناستاسيا هناتيشين رياضة نسائية

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