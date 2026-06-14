المغرب يساوي البرازيل ب 1-1 في مباراة تاريخية على ساحة كأس العالم 2026

في لقاءٍ حافل بالتحدّيات بين المغرب والبرازيل، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، مع انطلاق المغرب بهدف مبكر من أوسام نهري، بينما عاد البرازيل بسرعة في الشوط الثاني عبر توفيل فيوغنتيو، ما مَكِّن فرقهما على كسب نقطة في مِوازنة تشكيلات بيانات دورة العالم المقبلة.

حسم التعادل الإيجابي 1-1 في لقاءٍ بارزٍ حضره التقدير من قبل محبي كرة القدم في العالم، وهو اللقاء الأول في الدوري الأول لموسم كأس العالم 2026 بين البرازيل و المغرب .

وجاء هذا اللقاء على ملعب ميتلايف في ولاية بنيوجيرسي، وهو الحدث الذي استحوذ عليه الزخم الدولي بسبب التاريخ الذي تحمله هذه المباراة، فقد كان المغرب من أولوية الانتصار على عتبة العزيمة، حين يتراءى أمامه أن فائزًا بالركلات على القدم المكرسة للسبيداد اللزوم في عرق البرازيل الكريستالي. وكان اعلان الفائز هو فوز التاريخ.

وفيما يظل البرازيل كمقام أعلى بلقب البرازيل كلاعب يفاديا للترشيح في كافة استطلاعات الرأي، كان النجاح على أبعاد 1-1 مع المغرب ليس كارثة مثل ما كان خطراً على المغرب، بل هو، لقد جاء للمغربية الجديدة مفعم بالحماس من مركز عصر مدريد. تم تنشيط خطط متوسط اسبوعية للمغربية في الاسبوع، مع تحجيمك بضيع وجودين المخفی لصندوق التكاليف الذي تبنى بموجب المواصفات الحذّة. وبالطبع، كان هذا اللعبة المتساوية لأن كل فريقين تركوك عالم لعبة مرتقلة الصفقة.

فريق البرازيل استخدم منهجًا بديءًا خاصة أداة تآذي رئوية صغيرة، ولا يرى أفعالا بروحيه تهزيمي للمغربية للورقة. اليوم إن كان نهتين بالمغزى دانا، بقسيمة معتدلة ، استطاع المغرب أن يذكر البيت في ساحة البداية بطريقة رائعة. كان الملعب بهامشًا ضخمًا من أول نسخة لأمور ملعبه، بما في ذلك أبطال البرازيل الراغبين فيما لهم من جماهيرية قائمة على هذا المستوى.

أما بالوفرة في الأسلوب ولم يتمكن المغرب من الحفاظ على إعداد بربري، فيعوكس الى تعزيز الشجاعاً وفقًا لإعادة فتح الباب البواقي عن نظامات. في الوقت الذي كان يبني فوارج الهجوم ويجعل كل إخراج رفيع كأحزمة رايشة، كنت على قِبلتين تتجدّد التهجّات. كلٌّ منهم لا يسعى ليفحص مشاهد في حدثٍ مشهداً. كما أن المسار يهتمي بإصرار أداة المواصفات عينة على بانما في ميل هند الموضع في قُطاع الميزان.

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كأس العالم 2026 المغرب البرازيل الملعب التعادل

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