في لقاء مثير حسم بالتعادل الإيجابي، قدم المنتخب المغربي أداءً قوياً ضد البرازيل حاملة اللقب خمس مرات، حيث سجل إسماعيل صابيري هدفاً رائعاً وتألق حارس المغرب ياسين بونو بالتصدي للعديد من المحاولات، بينما حقق فينيسيوس جونيور هدف التعادل للبرازيل في مباراة شهدت تدخلات طبية ومحاولات فائزة في الدقائق الأخيرة.

في مباراة مثيرة افتتحت منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026 ، تعادل المنتخب المغرب ي مع نظيره البرازيل ي بهدف لكل منهما على ملعب الافتتاح. سجل النجم إسماعيل صابيري هدف التقدم للمغرب في الدقيقة 21 بعد Everiti رائع من زميله إبراهيم دياز، حيث تلقى الكرة على حافة منطقة الجزاء وحاول تجاوز الحارس أليسون بكرة ساقطة ذكية settled في الشباك.

لكن المنتخب البرازيلي، الفائز بلقب كأس العالم خمس مرات، سرعان ما رد في الدقيقة 32 عبر نجمه فينيسيوس جونيور بتسديدة قوية من داخل المنطقة فشل الحارس ياسين بونو في التصدي لها، لتستقر في الزاوية اليمنى العليا للمرمى. وقدم بونو أداءً بطولياً طوال اللقاء، حيث تصدى لعديد المحاولات الخطيرة لل修饰 البرازيل، كما تعرض لإصابة طفيفة في الدقيقة 84 تطلب تدخل الجهاز الطبي قبل أن يعود للمواصلة.

وفيdfdf اللحظات الأخيرة، كاد المغرب أن يحقق الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عبر تسديدة قوية لنائل العيناوي، لكن أليسون تصدى لها ببراعة فائقة، ثم واصل تألقه بالتصدي لتسديدة إيوب الميموني من الارتداد، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1. هذه المباراة تعكس التنافس الكبير بين产品 فريقين يتمتعان بتاريخ عريق في البطولة، حيث يبحث المغرب عن كتابة فصل جديد بعد وصوله للمربع الذهبي في النسخة الماضية، بينما تسعى البرازيل لتعزيز إنجازاتها التاريخية





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