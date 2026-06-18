المغرب أمام اختبار اسكتلندا لتعزيز حظوظ التأهل في كأس العالم 2026

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الأسكتلندي في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، بعد تعادل ثمين مع البرازيل، ويسعى لتحقيق فوز يقرّبه من التأهل للدور الثاني. في المقابل، تواجه البرازيل ضغطاً كبيراً لتحقيق الفوز على هايتي بعد تعثرها أمام المغرب، مع إمكانية عودة نيمار.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب بوسطن في الساعات الأولى من صباح السبت، حيث يخوض المنتخب المغرب ي مواجهة حاسمة أمام نظيره الأسكتلندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026 .

يأتي هذا اللقاء بعد أن أذهل أسود الأطلس العالم بتعادلهم الثمين 1-1 أمام البرازيل في المباراة الافتتاحية، مما عزز ثقتهم بأنهم قادرون على المنافسة بقوة في هذه البطولة. يدخل المنتخب المغربي المباراة بروح معنوية عالية، خاصة بعد أن حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية في التصفيات المؤهلة للمونديال، والتي بلغت ثمانية انتصارات، بالإضافة إلى تتويجهم بلقب كأس العرب الذي أضاف إلى رصيدهم الخبرة والثقة.

يسعى المغرب إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق للمنتخبات الأفريقية في دور المجموعات، حيث يطمح إلى خوض المباراة السادسة على التوالي دون هزيمة في كأس العالم، وهو رقم قياسي إذا تحقق سيعزز مكانة الكرة الأفريقية على الساحة العالمية. تاريخ المواجهات بين المنتخبين يشير إلى تفوق مغربي واضح، حيث كانت المواجهة الوحيدة بينهما في كأس العالم 1998 بفرنسا، وانتهت بفوز المغرب بثلاثة أهداف نظيفة.

تلك المباراة لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير المغربية، لأن الفوز كان كافياً للتأهل نظرياً، لكن خسارة البرازيل أمام النرويج 1-2 في مباراة أثارت جدلاً واسعاً بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل، أدت إلى خروج المغرب من الدور الأول. الآن، وبعد مرور 28 عاماً، يأمل رجال المدرب المغربي في استغلال الفرص التي أهدروها أمام البرازيل في الشوط الأول، وتحويلها إلى أهداف تمنحهم فوزاً يقرّبهم خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور الثاني، وربما خطف صدارة المجموعة





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كأس العالم 2026 المغرب اسكتلندا البرازيل هايتي

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