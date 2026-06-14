المغرب يحقق تعادلاً ثميناً مع البرازيل في كأس العالم 2026

منتخب المغرب تعادل مع البرازيل 1-1 في كأس العالم 2026، سجل صيباري أول هدف للمغرب ضد منتخب من أمريكا الجنوبية وفينيسيوس عادل النتيجة. المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً بلغ 80 ألفاً و663 متفرجاً. المغرب دخل المباراة بثقة عالية وشخصية هجومية واضحة، واستطاع ترجمة الأفضلية إلى هدف التقدم في الدقيقة 21. البرازيل عاد للقاء عبر فينيسيوس جونيور، لكن أسود الأطلس حافظوا على تماسكهم الدفاعي، وانضباطهم التكتيكي، ليمنعوا تقدم البرازيل. المغرب رفض إنهاء المباراة من دون محاولة أخيرة لخطف الانتصار، لكن التعادل حتى النهاية.

منتخب المغرب تعادل مع البرازيل 1-1 في كأس العالم 2026 ، سجل صيباري أول هدف للمغرب ضد منتخب من أمريكا الجنوبية وفينيسيوس عادل النتيجة. المغرب انتزع التعادل ثميناً أمام البرازيل في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2026 .

المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً بلغ 80 ألفاً و663 متفرجاً. المغرب دخل المباراة بثقة عالية وشخصية هجومية واضحة، واستطاع ترجمة الأفضلية إلى هدف التقدم في الدقيقة 21. البرازيل عاد للقاء عبر فينيسيوس جونيور، لكن أسود الأطلس حافظوا على تماسكهم الدفاعي، وانضباطهم التكتيكي، ليمنعوا تقدم البرازيل. المغرب رفض إنهاء المباراة من دون محاولة أخيرة لخطف الانتصار، لكن التعادل حتى النهاية





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كأس العالم 2026 المغرب البرازيل تعادلاً ثميناً إسماعيل صيباري فينيسيوس جونيور

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