تأهل منتخبا المغرب والسنغال رسمياً إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، مع تأكيد حضور بنين وبوركينا فاسو والكاميرون ومالي، بينما لا تزال المنافسة مستمرة في المجموعات الأخرى.

أضحى تأهل منتخبي المغرب والسنغال إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 أمراً واقعاً وحقيقة رياضية، بعد أن حجز الثنائي مقعدهما بين الفرق المشاركة في البطولة القارية. جاء هذا التأكيد المباشر عقب انتهاء مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التصفيات، والتي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وبفضل نتائج حاسمة حققتها المنتخبات الأفريقية الرائدة. يشارك في النهائيات، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا، أربعة وعشرون منتخباً أفريقياً ضمن منافسة قوية على اللقب القاري.

تفاصيل التأهل المباشر للمنتخبات الستة

أكد منتخب السنغال تأهله دون الحاجة لخوض المباراة المقررة له في الجولة الأخيرة، بفضل فوز موزامبيق على إثيوبيا بهدف دون رد في المجموعة العاشرة. هذه النتيجة ضمنت للسنغال إنهاء التصفيات في أحد المراكز الأولى أو الثانية المؤهلة تلقائياً، مما أنهى مشوارهم المبكر في المرحلة الانتقائية. وفي المقابل، عزز منتخب المغرب مكانته بتسجيل فوزه الرابع على التوالي، حيث تغلب على منتخب النيجر بهدف نظيف، سجله اللاعب عبد الله وزان في سن السابعة عشرة.

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يُعد هدف عبد الله وزان أول أهدافه الدولية مع المنتخب الأول، وهو الإنجاز الذي ساهم في رفع رصيد النقاط للفريق المغربي ليصل إلى اثنتي عشرة نقطة بشكل قاطع. كما تأهل منتخب مالي رسمياً بعد فوزه على رواندا بهدفين دون رد، سجلهما موديبو ساجنان وغاوسو ديارا، مستفيداً من تعثر منتخب الرأس الأخضر أمام ليبيريا في مباراة منفصلة. هذه المتغيرات جعلت من وصول مالي خطوة مؤكدة وغير قابلة للجدل في ظل النتائج النهائية للجولة.

كما انضم منتخبا بنين وبوركينا فاسو إلى قائمة المتأهلين، بعد فوز بوركينا فاسو على موريتانيا بنتيجة 3-1، وسجل الشاب إيلويم كابور هدفه الثاني على التوالي. من ناحية أخرى، ضمن منتخب الكاميرون مكانه في النهائيات بفضل فوز جزر القمر على الكونغو بهدف دون رد، مما أبقى منافسته مكبوتة. اقترب منتخب جزر القمر أيضاً من التأهل، ووسع الفارق ليصبح أربع نقاط خلف منتخب ناميبيا صاحبة المركز الثالث في مجموعته.

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المواقف القانونية وتأثيرها على البطولة

يأتي هذا التوجه الرياضي في وقت تتصاعد فيه المعارك القانونية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن ملكية لقب كأس أمم أفريقيا 2025. لا يزال النزاع قائماً بعد تويج المنتخب السنغالي بالبطولة على حساب نظيره المغربي، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي "كاف" تجريده من اللقب رسمياً. يعود سبب هذا القرار إلى مغادرة عدد من لاعبي السنغال أرض الملعب خلال المباراة النهائية، كاحتجاج على القرارات التحكيمية التي صدرت ضد الفريق.

تم تحويل هذه القضية الملوثة للمجال الرياضي إلى محكمة التحكيم الرياضية، حيث يُنتظر صدور الحكم النهائي خلالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا الإجراء القانوني يخلق جوًا من عدم اليقين حول الهوية الرسمية لحامل اللقب الحالي، رغم تأكيد التأهل الرياضي للسنغال ونظيره المغربي للبطولة القادمة. يتزامن هذا التطور القضائي مع انطلاق مرحلة حاسمة من التصفيات، مما يضيف طبقة من التعقيد للسيناريو الرياضي القاري.

أوضاع المنتخبات الأخرى والمستقبل القريب

في المجموعة السادسة، تصدر منتخب غينيا بيساو الترتيب بفوزه على مدغشقر بهدفين دون رد، متقدماً بثلاث نقاط على منتخب نيجيريا الذي اكتفى بالتعادل السلبي أمام تنزانيا المستضيفة. بات المنتخب النيجيري مطالباً بممارسة ضغط شديد وتجاوز غينيا بيساو في ترتيب المجموعة خلال الجولتين المتبقيتين المتبقيتين من أجل ضمان بطاقة التأهل. هذه المعركة اللفظية واللاعبية ستكون حاسمة في تحديد هوية المنافس الأخير من مجموعته.

حقق منتخب أنغولة فوزاً مهماً بهدف دون رد على جنوب السودان، ليصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه الأخيرتين لحسم رحلة التأهل وتجنب المفاجآت. وفي المجموعة الثالثة، تعادلت ساحل العاج مع غامبيا بنتيجة 2-2، مما حافظ على انفتاح المنافسة وتصدر غانا للمراكز المتقدمة بفارق نقطة واحدة عن غامبيا. هذه النتيجة تركت المجال مفتوحاً لسيناريوهات متعددة في الجولة القادمة.

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قاد ريليبوهيل موفوكينغ منتخب جنوب أفريقيا للفوز على كينيا بنتيجة 2-1 خارج أرضه، وسجل هدفي الفريق، مما مكنه من تصدر المجموعة والدخول في منافسة مباشرة مع غينيا على بطاقة التأهل. من المقرر أن يلتقي منتخبا جنوب أفريقيا وغينيا في مواجهة مباشرة في مارس 2027، وهي المباراة التي قد تحسم مصير التأهل بشكل كبير. وفي مباراة موازية، تعادلت الكونغو الديمقراطية مع سيراليون 1-1، لتبقى بحاجة لنقطة واحدة من مباراتهما المتبقيتين لضمان الحلم الإفريقي.