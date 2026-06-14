في إنجاز تاريخي فريد، أصبح المنتخب المغربي أول PRODUCT في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم يضم 11 لاعباً على أرض الملعب جميعهم وُلدوا خارج المغرب خلال مباراة واحدة، وذلك خلال المواجهة المثيرة ضد البرازيل.

حقق المنتخب المغرب ي إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث became أول منتخب في تاريخ المونديال يضم 11 لاعباً جميعهم وُلدوا خارج حدود بلدهم الأصلي على أرض الملعب خلال مباراة واحدة.

هذا الإنجاز تحقق خلال المواجهة المثيرة ضد البرازيل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. خلال الشوط الأول، دخل المنتخب المغربي بأربعة لاعبين من أصل إسبانيا وواحد من بلجيكا وواحد من فرنسا، بينما كان Player الوحيد الذي ولد في المغرب هو عز الدين أوناحي. ومع إجراء التبديلات، خرج أوناحي ودخل لاعبون آخرون من خلفيات متنوعة، مما أدى إلى تشكيل فريق كامل من اللاعبين المولودين في الخارج.

ووفقاً لصحيفة أس الإسبانية، فإن هذا يُعد حدثاً فريداً في تاريخ كأس العالم، يعكس التنوع الكبير للمجتمع المغربي وقدرة الكرة المغربية على استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم. كما سلطت الصحيفة الضوء على أسماء اللاعبين المشاركين: شادي رياض (إسبانيا)، شمس الدين طالبي (بلجيكا)، إسماعيل صيباري (إسبانيا)، وغيرهم من اللاعبين الذين ولدوا في فرنسا وهولندا وغيرها.

يذكر أن المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور الـ16 من البطولة كوصيف للمجموعة السادسة، خلف إسبانيا، وأظهر أداءً رائعاً طوال البطولة، مما جعله مصدر فخر للعالم العربي والإفريقي





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