المغرب يهزم اسكتلندا 1-0 في كأس العالم 2026

هزم المنتخب المغربي اسكتلندا 1-0 في كأس العالم 2026، بفضل هدف إسماعيل صيباري الذي سجل بعد 71 ثانية من البداية. أداء المنتخب المغربي كان منظمًا وسيطًا، وفرصًا ضائعة، بينما فشل المنتخب الاسكتلندي في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الحارس ياسين بونو.

هزم المنتخب المغرب ي اسكتلندا 1-0 في كأس العالم 2026 ، بفضل هدف إسماعيل صيباري الذي سجل بعد 71 ثانية من البداية. أداء المنتخب المغرب ي كان منظمًا وسيطًا، وفرصًا ضائعة، بينما فشل المنتخب الاسكتلندي في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الحارس ياسين بونو.

شهدت المباراة العديد من الفرص للمغرب لتعزيز النتيجة، إلا أن التسرع وتألق الدفاع الاسكتلندي حالا دون تسجيل أهداف إضافية. بهذا الانتصار، يواصل المنتخب المغربي تقديم عروض قوية في المونديال، مؤكدًا طموحه في الذهاب بعيدًا في البطولة وإسعاد جماهيره التي ساندته بقوة طوال اللقاء. كما أصبح الهدف من أسرع الأهداف في البطولة وأسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المغرب اسكتلندا كأس العالم 2026 هدف أسرع في البطولة هدف عربي أسرع في تاريخ كأس العالم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مرض والده وراء دموع ميسي رغم الهاتريك التاريخي أمام الجزائرخطف ليونيل ميسي الأضواء بتسجيله ثلاثية رائعة في شباك الجزائر خلال كأس العالم 2026، لكن...

Read more »

ختام منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة «دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» لعام 2026، التي...

Read more »

رئيس البرازيل بعد مباراة المغرب: علينا التعاقد مع ميسيسخر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من بداية منتخب بلاده في كأس العالم 2026،...

Read more »

كأس العالم.. البرازيل تواجه هايتي بدون نيمارسيضطر الظهور الأول لنيمار في مونديال 2026 إلى الانتظار؛ إذ لن يسافر النجم البرازيلي مع...

Read more »

ترتيب المنتخبات العربية في مجموعات كأس العالم 2026 بعد الجولة الأولىافتتحت المنتخبات العربية مشوارها في كأس العالم 2026 بنتائج متباينة عقب انتهاء منافسات...

Read more »

كيف خلدت هوليوود سحر مونديال 2026؟كيف خلدت هوليوود سحر مونديال 2026؟ لم تعد نهائيات كأس العالم 2026 مجرد منافسة كروية تنحصر تفاصيلها داخل المستطيل ال

Read more »