تحليل شامل لظاهرة تدفق ثمانين في المئة من الأموال العالمية نحو الأسهم الأمريكية، ودور المستثمرين الأفراد في تشكيل هذا الاتجاه الذي يثير مخاوف اقتصادية عالمية.

يتجه الاهتمام العالمي بشكل ملحوظ نحو سوق الأسهم الأمريكي ة، حيث يستحوذ على ثمانين في المئة من التدفقات العالمية منذ بداية العام الحالي، مما يعكس تحولاً جذرياً في سلوك المستثمرين الذين يتخلون عن التنويع الجغرافي التقليدي. وعلى الرغم من شهرة المستثمر الأمريكي وارن بافيت بمبدأ عدم المراهن ضد الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الشعار الجديد أصبح يركز على الاعتماد الحصري على هذا السوق الواحد، متجاوزاً الفترات التاريخية التي كانت فيها الحصص العالمية موزعة بشكل أكثر توازناً. وقد سجلت هذه النسبة رقماً قياسياً لم يسبق لأي دولة أخرى أن حققته، مما يجعل الولايات المتحدة المحور الوحيد الذي تدور حوله حركة رؤوس الأموال الدولية في الوقت الراهن.

هيمنة الأسهم الأمريكية وتوزيع التدفقات

تشير البيانات الدقيقة إلى أن حصة السوق الأمريكية من التدفقات إلى أسواق الأسهم العالمية تضاعفت لتصبح ضعف متوسط حصتها على المدى الطويل، مما يعزلها كوجهة استثمارية مفضلة بغض النظر عن المواقف السياسية أو الاقتصادية الأخرى. ويلعب المستثمرون الأفراد دوراً محورياً في هذه الظاهرة، حيث زادت حصتهم في السوق المحلية لتتجاوز حالياً أربعين في المئة منذ نهاية الأزمة المالية العالمية عام 2009، وهو ارتفاع مطرد يعكس تغييراً في هوية حاملِي الأسهم. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الأفراد، لتقترب من عشرين في المئة من إجمالي التداولات، في حين تبقى صناديق التحوط الكبرى بعيدة عن هذا النشاط المباشر. ولا تمثل هذه الصناديق سوى واحد في المئة من الأسهم الأمريكية، وتقل حصتها من التداولات اليومية بشكل كبير مقارنة بحصة المستثمرين الأفراد الذين يمارسون الشراء المستمر.

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سلوك المستثمرين الأفراد وتجاوز الحواجز

يبدو أن الرغبات الفردية تتغلب على الاعتبارات الجيوسياسية، حيث يواصل المكسيكيون شراء الأسهم الأمريكية بنشاط رغم خلافاتهم التجارية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، ويحتفظون بأكثر من تسعين في المئة من أصولهم الأجنبية في هذا السوق. كما يحتل الكنديون مرتبة متقدمة بين مالكي الأسهم الأمريكية للأجانب، رغم استيائهم من الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن. وفي الهند، تتجه أكثر من تسعين في المئة من التدفقات الاستثمارية الخارجة مباشرة نحو أسواق الأسهم الأمريكية، مما يخلق شبكة عالمية من الاعتماد المالي. وحتى في سنغافورة، تتحول المقاهي إلى أماكن تجمع لنقاش صفقات بورصات نيويورك، مما يدل على اختراق ثقافي عميق لهذا النوع من الاستثمار بين مختلف شرائح المجتمع.

تأثير التكنولوجيا على قرارات الاستثمار

ساهمت التقنيات الحديثة وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية في توسيع هذه الظاهرة، حيث ظهرت نسخ محلية من المنصات الأمريكية الشهيرة التي تتيح للأفراد التداول اليومي بكفاءة عالية. وقد سمحت التغييرات التنظيمية الأخيرة للمستثمرين الأفراد بالوصول إلى استراتيجيات عالية المخاطر كانت سابقاً حكراً على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك أدوات مالية جديدة تعتمد على الرافعة المالية. وفي دبي، يلاحظ المحللون ظهور سائقي سيارات الأجرة الذين يستخدمون منصات جديدة لتداول العملات المشفرة وشراء أسهم إنفيديا المرمزة، دون اهتمام مماثل بالشركات الكبرى في الأسواق الأخرى. كما شهدت كوريا الجنوبية، رغم أداء أسواقها المحلي القوي هذا العام، زيادة كبيرة في توجه مستثمري التجزئة نحو الأسهم الأمريكية وصناديق الأسهم ذات الرافعة المالية.

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المخاطر الاقتصادية وتداعيات الانكماش

تبلغ قيمة الأسهم الأمريكية التي يمتلكها الأجانب حالياً نحو خمسة وعشرين تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من خمسة وعشرين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول خارج الولايات المتحدة، وهو رقم يزيد خمسة أضعاف عن مستواه في العقد الأول من الألفية. ومع بلوغ الهوس بأسهم الذكاء الاصطناعي ذروته، وخاصة مع استمرار المستثمرين في ضخ أموال كبيرة في أسهم شركة إنفيديا حتى بعد رحيل جينسن هوانغ، يزداد القلق من انكشاف الاقتصاد العالمي لأي تصحيح حاد. وتشير الحسابات إلى أن انخفاض الأسهم الأمريكية بنسبة خمسة وعشرين في المئة قد يؤدي إلى تراجع إنفاق المستهلكين بنحو اثنين في المئة في الولايات المتحدة، وبما يصل إلى واحد في المئة في اقتصادات أوروبا واليابان والمملكة المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية، مما يهدد النمو الاقتصادي العالمي بشكل مباشر.

غياب البدائل ومخاطر التركز المستقبلي

يعزو كثيرون من المستثمرين هذا التركيز الخارق على السوق الأمريكية إلى غياب البدائل المتاحة، نظراً للاختلالات التي تواجهها أوروبا وضعف النظام المالي في الصين. ورغم صحة هذه المخاوف، إلا أنها لا تلغي الحقيقة القائلة بأن التركز الكبير في سوق واحدة يفرض مخاطر نظامية غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي. ففي الولايات المتحدة، تعد الدولة الكبرى الوحيدة التي تفوق فيها ثروة الأسر في الأسهم قيمتها في العقارات، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للأمريكيين إلى ثلاثة أمثال دخلهم السنوي المتاح للإنفاق على مدى العقود الثلاثة الماضية. وهذا الوضع يجعل أي هبوط حاد في الأسواق أكثر تأثيراً على ثروات الأسر واستهلاكهم، مما يعني أن تعثر السوق الأمريكية لن يقتصر ضرره على المحليين، بل سيدفع جيش المستثمرين الأفراد حول العالم ثمناً باهظاً.