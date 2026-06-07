المدرسة الرقمية توسّع برنامج إعداد المعلمين في سيشل لتأهيل 100 معلم وتجاوز 395 مستفيدًا

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد المعلمين في جزر سيشل بالشراكة مع حكومة الإمارات، لتدريب 100 معلم من 11 مدرسة وتوسيع قاعدة المستفيدين إلى 395، ضمن مسعى تعزيز التحول الرقمي في التعليم.

أعلنت المدرسة الرقمية ، إحدى مبادرات مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد المعلمين في جزر سيشل ، بهدف تأهيل مئة معلم من أحد عشر مدرسة وتوسيع قاعدة المستفيدين إلى 395 معلمًا ومعلمة.

تم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في سيشل، ويتضمن مسارين تدريبيين يركّزان على تفعيل الأدوات الرقمية وإدارة الصفوف الافتراضية. يشتمل البرنامج على دورة أساسية تُعرّف المتدربين بمنصة المدرسة الرقمية وإمكانية الوصول إلى المحتوى التعليمي، تليها دورة متقدمة تُعنى بتنمية مهارات التدريس داخل بيئات التعلم عبر الإنترنت، ما يعزز جاهزية المعلمين لاستثمار التكنولوجيا في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، إلى أن هذه الشراكة تجسّدت في نهج حكومي متكامل يهدف إلى نقل الخبرات الإماراتية في مجال التعليم الرقمي إلى الدول الشريكة، وتعزيز التعاون الدولي في بناء القدرات البشرية. وأوضح أن مكتب التبادل المعرفي يسعى لتقوية العلاقات التي تُحدث تغيّرًا إيجابيًا في القطاعات الحيوية، مستندًا إلى تجارب الإمارات الرائدة في تقديم حلول تعليمية رقمية حديثة.

من جانبه، صرح الدكتور جاستن زيليم، الأمين العام للتعليم العام والمناهج في وزارة التربية السيشلية، أن البرنامج يأتي في توقيت مناسب لتعزيز جودة التعليم وتزويد الطلبة بالمهارات المستقبلية، مؤكدًا أن الشراكة مع المدرسة الرقمية ستوفر بيئات تعلم متكاملة ومحتوى متطابق مع المناهج المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، أنّ توسيع برنامج التدريب في سيشل يعكس إيمان المدرسة بأن المعلم هو العمود الفقري لأي تحول تعليمي مستدام.

وشدد على أن المدرسة الرقمية، التي أسسها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نوفمبر 2020، تُعد أول مؤسسة تعليمية رقمية معتمدة دوليًا، وقد خدمت أكثر من 850 ألف متعلم في أكثر من أربعين دولة عبر سبع لغات. وتستند مبادرة "الأكاديمية العالمية للمعلم الرقمي" إلى تجارب موسعة استفاد منها نحو أربعين ألف معلم من أربعين دولة، ما يضمن تقديم محتوى متعدد اللغات ومواكب لأحدث الاتجاهات التربوية.

بهذه الجهود، تسعى المدرسة الرقمية إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع التعليم السيشلّي وتضييق الفجوة التعليمية من خلال تمكين المعلمين من أدوات تقنية حديثة تُسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة المتطلبات المستقبلية





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المدرسة الرقمية التعليم الرقمي سيشل تحويل رقمي تدريب المعلمين

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