المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يطلق استراتيجية شاملة لعام الأسرة لتعزيز جودة الحياة والترابط المجتمعي في دولة الإمارات

مبادرات رائدة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تهدف إلى تمكين الوالدين، حماية الأطفال، وتعزيز الهوية الوطنية والوعي الرقمي لبناء مجتمع متماسك ومستدام.

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إطلاق أجندة متكاملة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية المخصصة ل عام الأسرة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأسر الذي يوافق الخامس عشر من مايو من كل عام.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية قيادية تهدف إلى ترسيخ مكانة الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع الإماراتي وتعزيز الوعي المجتمعي بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الأسرية في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي الشامل. وتسعى الأجندة بشكل رئيسي إلى تمكين الكيان الأسري من خلال تقديم منظومة من الخدمات والبرامج التي ترفع من جودة حياة الأسر الإماراتية مع التركيز بشكل خاص على دعم الوالدين وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال لضمان نشأتهم في ظل توازن رقمي واجتماعي سليم يواجه تحديات التكنولوجيا المعاصرة ويعزز الروابط الوثيقة بين مختلف الأجيال.

تتضمن هذه الأجندة الطموحة مجموعة من المسارات التنموية التي تبدأ بإطلاق منصة تدريبية وتوعوية متقدمة تهدف إلى تأهيل أولياء الأمور والعاملين في قطاعات الأمومة والطفولة وتزويدهم بأفضل المعايير العالمية في التربية والرعاية لضمان تماسك الأسرة وإعداد أجيال متمكنة وقادرة على مواجهة المستقبل. وفي سياق تعزيز المشاركة المجتمعية للأطفال يعمل المجلس على تشكيل الدورة الجديدة من البرلمان الإماراتي للطفل بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي ليكون جسراً لنقل تطلعات الأطفال وأصواتهم إلى صانعي القرار في الدولة مع ضمان تمثيل كافة الإمارات بما في ذلك دمج الأطفال من أصحاب الهمم إلى جانب تفعيل المجلس الاستشاري للأطفال في دورته الجديدة.

كما تبرز مبادرات ثقافية وقيادية مثل صالون سدرة المعرفة الذي يسعى لتوسيع آفاق التعلم والمعرفة لدى الأطفال وبرنامج ماستر كلاس الصغار الذي يركز على صقل المهارات الشخصية والقيادية والابتكارية لدى الناشئة لتمكينهم من لعب دور فعال في مجتمعاتهم. وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية يتبنى المجلس مبادرات نوعية منها قيادة تنفيذ مشروع أبوظبي مدينة صديقة للطفل ضمن مبادرة المدن الصديقة للطفل العالمية وإطلاق خارطة طريق وطنية شاملة تهدف إلى إنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال وتوفير الحماية القصوى لهم.

كما يواصل المجلس جهوده في مكافحة التنمّر من خلال تنظيم برنامج الوقاية من التنمّر وجائزة الوقاية من التنمّر في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة نفسياً للطلاب مدعومة ببرامج توعوية مكثفة. ولتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية أطلق المجلس برنامج الأطفال في الميدان الذي يهدف إلى دمج النشء في العمل التطوعي والمجتمعي لغرس قيم العطاء والولاء في نفوسهم منذ الصغر.

وفي إطار التكريم والبحث العلمي والاتصال المجتمعي يتم تنظيم الدورة الجديدة من جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة الدولية التي تعد منصة عالمية لتكريم المبدعين والمتميزين في خدمة قضايا الأم والطفل على المستويين المحلي والدولي. ولتطوير أدوات التواصل تم إطلاق قناة واتساب مخصصة لتعزيز التفاعل المباشر مع المجتمع وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالات الصحة النفسية وجودة الحياة الأسرية.

كما يولي المجلس اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي من خلال برنامج الدراسات والبحوث والأدلة التوجيهية الذي يشمل إعداد دراسات تخصصية حول القضايا الناشئة وإطلاق دليل المعرفة الرقمية للوالدين لمساعدتهم في إدارة الاستخدام التكنولوجي لأبنائهم. وختاماً يأتي برنامج خوان شما ليرسخ الهوية الوطنية الإماراتية في نفوس الأطفال ويغرس فيهم القيم الاجتماعية والدينية الأصيلة التي تميز المجتمع الإماراتي لضمان استدامة الموروث الثقافي والقيمي عبر الأجيال





