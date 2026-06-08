المستشار محمد الكمالي: رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم

حصل المستشار محمد الكمالي على منصب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

حصل المستشار محمد الكمالي على منصب رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويعد هذا التعيين تقديراً لخبرات الكمالي في مجال القانون والرياضة. ويعتبر الكمالي محامياً ومستشاراً قانونياً ومحكماً دولياً، وعضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات. ويشغل الكمالي أيضاً رئاسة لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ مايو 2025، ومدير النزاهة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا منذ مايو 2017، ورئيس الفريق المؤسس لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومحكمة المنازعات الرياضية الخليجية.

ويعتبر الكمالي شريك مؤسس في مكتب الكمالي ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون منذ 1996، ومحكم معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضية كاس منذ يناير 2015، وعضو محكم في مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة دبي، ومركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وعضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس





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المستشار محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط، الاتحاد

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