المخاطر يفتتح بطولة نادي أبوظبي للفروسية ويحصد كأس السلالة الأصيلة

المدربة ميثاء السويدي وفارسها ريتشارد مولن يحرزان فوزاً بارزاً للمهر المخاطر في الشوط الثالث، ضمن أحداث نادي أبوظبي للفروسية بجوائز 466 ألف درهم.

في سباقات رياضية متميزة على مضمار النادي العشبي، توج المهر المخاطر ، الذي يملكه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، بلقب كأس السلالة الأصيلة خلال الشوط الثالث من حفل السباق الثالث. نظمت هذه المنافسات من قبل نادي أبوظبي للفروسية ، في إطار الموسم الحالي الذي شهد تنافساً قوياً بين أفضل الخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة.

تفاصيل السباقات وجائزة المال الإجمالية

تضمن الحفل الرياضي تسع مباريات متتالية، شارك فيها ما مجموعه 94 خيلاً من الفصائل الأصيلة والمهجنة الأصيلة. خصصت لهذه الجوائز المالية قيمة إجمالية بلغت 466 ألف درهم، لتعزيز المنافسة بين مربطي ومدربي الخيول المتميزين في الدولة. جاء هذا الحدث كنقطة انطلاق مهمة لفعاليات الموسم، حيث استقطب الحفل اهتماماً كبيراً من عشاق رياضة الفروسية.

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تفاصيل الفوز بالمخاطر ووقت السباق

أكد المهر المخاطر جدارته بهذا اللقب تحت إشراف المدربة ميثاء السويدي وقيادة الفارس ريتشارد مولن، ليحصد لقب الشوط الثالث. شهد هذا الشوط تحدياً مكثفاً بمشاركة 14 خيلاً، حيث قاطع المخاطر مسافة السباق البالغة 1400 متر في زمن قدره دقيقة و32 ثانية وأربعة أجزاء من مئة جزء. كان هذا الفوز مؤشراً قوياً على جاهزية الخيول المشاركة في الموسم القادم من البطولات.

فوز رمز في شوط صحراء ليوا وشرود

استهل الجواد أيه أف رمز، المملوك لخالد خليفة النابودة، الأمسية الرياضية بحصوله على كأس الشوط الأول من لقب صحراء ليوا لمسافة 2400 متر. أدار التدريب لهذه الخيول المدرب إرنست أورتيل، بينما قاد الفارس سيلفيستر دي سوسا الجواد إلى الفوز بزمن قدره دقيقة و45 ثانية وستة أجزاء من مئة جزء. وفي الشوط الثاني الذي خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 3 سنوات من إنتاج الإمارات، انتزع المهر شرود، العائد إلى مربط الغزالي، الكأس.

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تحليل أداء المدربين والفائزين في الشوط الثاني

أشرف على تدريب المهر شرود المدرب إبراهيم الحضرمي، وقاد الفارس رايس داوسون الجواد نحو الفوز في المسافة المحددة بـ 1200 متر. سجل الجواد رقماً زمنياً بلغ دقيقة و18 ثانية وأربعة أجزاء من مئة جزء، مما يعكس المستوى التقني العالي للمدربين. جاءت هذه النتائج لترسخ مكانة نادي أبوظبي للفروسية كوجهة رائدة لتنظيم سباقات الخيول الأصيلة في المنطقة.

انتصارات فان إن أف وإتالي في الشوط الرابع

أحرز الجواد فان إن أف، المملوك لإسطبلات الوطنية، كأس الشوط الرابع من سباق كأس الوثبة ستاليونز الخاص بالخيول التي عمرها 4 سنوات فما فوق. كان السباق للميل الواحدة، أي ما يعادل 1600 متر، وأدار التدريب المدرب طحنون العلوي، بينما قاد الفارس حمد البوسعيدي الجواد للفوز بزمن دقيق قدره 1:47:33 دقيقة. وفي الشوط الخامس، واصل الجواد إتالي، المملوك لإسطبلات العجبان، عروضه القوية على مسافة الميل.

نتائج الشوط الخامس والسادس والسابع

حقق إتالي تحت إشراف المدرب عبدالله الحمادي وقيادة صمويل ليجريه، فوزه الثاني على التوالي بنيل كأس تحدي الظفرة للشوط الخامس الخاص بالخيول العربية الأصيلة، بزمن 1:3:91 دقيقة. وفي الشوط السادس، ذهب لقب السباق المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر إلى إسبريت أوف ليروس لحمدان سعيد الحربي، بإشراف خليفة المري وقيادة صمويل ليجريه، مسجلاً زمناً قدره 1:36:75 دقيقة. اختتم الجواد فير فيسا، العائد لمحمد أحمد علي السبوسي، تحديات الأمسية بنيل لقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر، تحت إشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، بزمن 1:23:87 دقيقة.