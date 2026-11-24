وزير الاقتصاد والسياحة يعقد لقاءات ثنائية لتعزيز التعاون مع مصر والبرازيل والأرجنتين ونيجيريا ضمن أعمال الدورة 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في أبوظبي نوفمبر 2026.

عقد معالي عبدالله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع نظرائه في دول مصر و البرازيل و الأرجنتين و نيجيريا ، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي بين الأطراف المعنية. جاء هذا النشاط الدبلوماسي والسياحي المكثف على هامش استضافة أبوظبي للدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي انطلقت فعالياتها في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026. وتشارك في هذه الدورة ممثلو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بقطاع السياحة، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية للحوار القائم في هذه التوقيتات الدقيقة.

رؤية الإمارات للتنمية السياحية المستدامة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل العمل الجاد على بناء شراكات سياحية فاعلة مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية القطاع السياحي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي وجسر للتعاون الاستثماري والثقافي. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع شركائنا الدوليين بما يسهم في تنويع المنتجات السياحية والتجارب المتاحة، والارتقاء بمعايير خدمات الضيافة، وتعزيز الربط الاستراتيجي بين الوجهات المختلفة. كما لفت الانتباه إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات السياحية وتحسين تجربة الزوار بشكل جذري، إلى جانب تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من الفرص المتاحة.

Also read نهاية العام الدراسي 2025-2026

التعاون الاستراتيجي مع وزارة السياحة المصرية

بحث معالي عبدالله بن طوق المري مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، آفاق تطوير التعاون السياحي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في مجالات الترويج المشترك للوجهات السياحية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير المنتجات السياحية وإدارة المقاصد السياحية. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين الجهود السياحية لدى الجانبين، والاستفادة من المقومات التاريخية والثقافية والطبيعية التي يتمتع بها البلدان، لتعزيز جاذبية الوجهات السياحية في البلدين وزيادة استقطاب السياح من الأسواق الإقليمية والعالمية. وتم استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار السياحي والضيافة وتنظيم الفعاليات والمبادرات المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة.

رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية 2026

التقى معالي وزير الاقتصاد والسياحة نع غوستافو كوستا فيليسيانو، وزير السياحة البرازيلي ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لعام 2026، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وتوسيع مجالات الترويج المشترك للوجهات السياحية، وزيادة حركة السياحة المتبادلة. كما تناول اللقاء فرص التعاون في توظيف التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير التجارب السياحية، بما يعزز كفاءة خدمات الضيافة ويرتقي بتنافسية القطاع السياحي لدى البلدين. وفي مؤشر على تنامي حركة السياحة بين البلدين، استقبلت المنشآت الفندقية في الإمارات نحو 165 ألف نزيل برازيلي خلال عام 2025، مما يعكس القدرات الجذب العالية للسوق الإماراتي.

Advertisement

توسيع التعاون مع الأرجنتين ونيجيريا

عقد معالي عبدالله بن طوق المري لقاءً ثنائياً مع دانيال سيولي، وزير السياحة والرياضة والبيئة الأرجنتيني، بحث خلاله الجانبان فرص توسيع التعاون في مجالات السياحة الثقافية والرياضية، وتطوير برامج وفعاليات مشتركة تستند إلى المقومات السياحية لدى البلدين. وأكد معالي الوزير أهمية مواصلة التنسيق مع شركاء قطاعي السياحة والسفر في الأرجنتين، على المستويين الحكومي والخاص، لتطوير مبادرات مشتركة وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع عملية، مشيراً إلى الدور المحوري لتعزيز الربط الجوي بين البلدين. كما التقى معاليه مع حناتو موسى موساوا، وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، وبحث الجانبان فرص استقطاب الاستثمارات المشتركة في المشاريع السياحية والبنية التحتية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031

يشكل توسيع هذه الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة دعماً قوياً لتطوير الوجهات السياحية والارتقاء بمستوى تنافسيتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031. ويعزز هذا المسار مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للسياحة المستدامة على المستوى العالمي، من خلال التركيز على الابتكار والتقنية في جميع مراحل تجربة الزائر. وتؤكد هذه الجهود المتواصلة على التزام الدولة بتحقيق النمو المستدام للقطاع السياحي، وضمان استمرارية تفاعل اقتصادي وثقافي إيجابي مع الشركاء الدوليين، مما يرسخ أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين الشعوب.