المستشفى الأمريكي دبي ينطلق بتقنية QT لتصوير الثدي في أبحاث سريرية

المستشفى الأمريكي دبي يوظف تقنية QT Ultrasound المعتمدة من الـ FDA في أبحاث سريرية لتعزيز تشخيص سرطان الثدي دون إشعاع أو ضغط.

أعلن المستشفى الأمريكي دبي ، المؤسسة الطبية الرائدة إقليمياً، عن توسيع نطاق أنشطته البحثية السريرية لتشمل تقنية تصوير متقدمة لأمراض الثدي. يأتي هذا الإعلان في إطار الالتزام الراسخ بالمستشفى لتطوير الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص الطبي.

إطلاق تقنية QT للموجات فوق الصوتية

يستخدم المستشفى الأمريكي دبي الآن تقنية التصوير المقطعي الكمي بالموجات فوق الصوتية، المعروفة باسم QT Ultrasound، ضمن أنشطة معهد رعاية الثدي التابع له. تهدف هذه الخطوة إلى دراسة إمكانات هذه التقنية كوسيلة مكملة للتصوير الشعاعي التقليدي للثدي، المعروف بالماموغرام، الذي لا يزال المعيار الذهبي للفحص المبكر.

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تمنح هذه التقنية الجديدة إمكانية الحصول على صور ثلاثية الأبعاد دقيقة لأنسجة الثدي، مما يوفر بيانات تفصيلية حول خصائص الأنسجة التي تساعد في اتخاذ القرارات السريرية. يعتمد المستشفى على هذه المعلومات لاستكشاف فرص تطوير أساليب تشخيصية تجمع بين تقنيات متعددة، بهدف الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريضات.

مزايا تقنية QT مقارنة بالتصوير التقليدي

تتميز تقنية QT بأنها لا تستخدم الإشعاع المؤين، وهو أمر يميزها عن تقنيات الأشعة السينية التقليدية، كما أنها لا تتطلب حقن مواد التباين. يتم إجراء عملية التصوير بينما تستلقي المريضة على طاولة مخصصة، ويتم غمر الثدي في ماء دافئ، مما يلغي الحاجة إلى ضغط الثدي الذي قد يسبب انزعاجاً في الفحوصات الأخرى.

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تعمل التقنية عبر الموجات فوق الصوتية الإرسالية لإنتاج الصور، وهي حاصلة على ترخيص تنظيمي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). يتيح هذا النهج دراسة خصائص الأنسجة لدى فئات متنوعة من المريضات، بما في ذلك النساء ذوات أنسجة الثدي عالية الكثافة، والنساء اللواتي خضعن لعمليات تكبير الثدي باستخدام الغرسات.

يهدف المعهد من خلال استخدام هذه التقنية إلى تحديد دورها السريري الدقيق استناداً إلى الأدلة العلمية المتاحة، مما يجعلها خياراً إضافياً آمناً في الحالات التي تستدعي ذلك، مع الحفاظ على استمرار الاعتماد على الماموغرام كأداة أساسية للفحص.

تعهدات القيادة والشركاء التجاريين

صرح شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي، بأن إدخال تقنية QT يعكس التزام المستشفى المستمر بتطوير حلول التصوير وتعزيز القدرات البحثية. أكد بشارة أن الاستثمار في البحث الطبي والابتكار يعتبر ركيزة أساسية لتطوير الممارسات السريرية وتحسين تجربة المرضى من خلال التكنولوجيا.

من جانبه، قال ساتراجيت ميسرا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "كيو تي إيميجينغ"، إن المستشفى الأمريكي دبي يجسّد نموذج الشريك الطبي المثالي لدخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. أوضح ميسرا أن التعاون يهدف إلى تعزيز الأدلة السريرية للدعم والتوسع في اعتماد التقنية في المنطقة.

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أكد ميسرا أيضاً أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها التجارية في دول الخليج رغم الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، مشدداً على قوة شراكتهم الإقليمية مع شركة الناغي الطبية. وأشار إلى حرص مؤسسات الرعاية الصحية، وعلى رأسها المستشفى الأمريكي دبي، على الارتقاء بمستوى تقنيات تصوير الثدي حتى في الظروف الصعبة.

الخدمات المتكاملة لمعهد رعاية الثدي

يقدم معهد رعاية الثدي التابع للمستشفى الأمريكي دبي منظومة متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية المتخصصة والتقنيات الحديثة. تشمل الخدمات الاستشارات الطبية، والتصوير التشخيصي، والتقييم المتخصص، بالإضافة إلى الفحوص الجينية ومناقشة الحالات ضمن فرق طبية متعددة التخصصات.

يغطي المعهد أيضاً تخصصات طب الأورام، والعلاج الإشعاعي، والجراحات المتقدمة التي تشمل جراحات ترميم الثدي والجراحة الروبوتية والإجراءات الجراحية طفيفة التوغل. يعكس هذا التطوير الشامل التزام المستشفى بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للرعاية الصحية المتقدمة.