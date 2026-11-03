المركزي المصري يقر نظام الوكلاء المصرفيين لتعزيز الشمول المالي

البنك المركزي المصري يوافق على قواعد تنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لفتح الحسابات وتحديث البيانات في المناطق النائية لدعم الشمول المالي.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري رسميًا على بدء تنفيذ نظام الوكلاء المصرفيين ، في قرار ينص على جواز استعانة البنوك التجارية بوكلاء معتمدين لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية نيابة عنها. يأتي هذا القرار التنظيمي الجديد كخطوة استراتيجية مباشرة تهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي للخدمات المصرفية وتسهيل الوصول إليها بشكل أكبر لفئات المجتمع التي لا تتوافر فيها الفروع البنكية التقليدية.

إطار تنظيمي لاستعانة البنوك بالوكلاء

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًّا يوم الثلاثاء يوضح أن مجلس إدارته قد وافق على قواعد تنظيمية دقيقة تحكم عملية استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين. تسمح هذه القواعد الجديدة بتقديم بعض الخدمات الأساسية من خلال منافذ تابعة لجهات خارجية تتولى دور الوكيل، بدلاً من الاقتصار الكلي على تقديم الخدمات عبر الفروع التابعة للبنوك مباشرة.

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ويهدف هذا الإطار إلى تفعيل دور الوكلاء كشبكة امتداد للبنوك، مما يسمح للعملاء بالتعامل مع فروع الوكلاء لإجراءات متعددة تشمل طلبات فتح الحسابات الجديدة، وتحديث البيانات الشخصية، وإجراءات التعرف على هوية العملاء بشكل آمن ومنظم.

التزامات البنوك وضوابط الرقابة

أكدت القواعد الجديدة أن مسؤولية البنوك عن الخدمات التي يقدمها وكلاؤها تظل قائمة بشكل كامل وغير منقوص. تخضع هذه الأنشطة والعمليات لجميع الضوابط والمعايير التنظيمية والرقابية التي يحددها البنك المركزي المصري ، مما يضمن تنظيم العلاقة التعاقدية والرقابية بين البنوك والجهات الوكيلة.

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وتسعى هذه الضوابط إلى تعزيز آليات الرقابة على تقديم الخدمات خارج الفروع المصرفية، مما يقلل من المخاطر التشغيلية ويحمي حقوق العملاء من خلال ضمان التزام الوكلاء بالمعايير المهنية والمالية المحددة.

تعزيز الشمول المالي في المناطق النائية

يعتبر إتاحة قنوات الوصول هذه عبر الوكلاء المصرفيين أداة فعالة لزيادة نقاط الاتصال بالخدمات المالية، لا سيما في المناطق الجغرافية التي لا تغطيها شبكة الفروع التقليدية. يدعم هذا القرار بشكل مباشر جهود الشمول المالي في مصر، وييسر تعامل الأفراد والشركات الصغيرة مع القطاع المصرفي الرسمي.

ومن شأن توسيع الشباك التمويني والخدماتي أن يسهل على المواطنين في المناطق البعيدة فتح الحسابات وتحديث بياناتهم دون الحاجة للتنقل إلى مراكز المدن الكبرى، مما يساهم في دمج شريحة أكبر من المجتمع في الاقتصاد الرسمي.

آفاق مستقبلية للخدمات المصرفية

تشير هذه الخطوة إلى تحول في نموذج عمل البنوك نحو الاعتماد على الشراكات الخارجية لتوسيع النفاذ، مع الحفاظ على هيمنة البنك المركزي المصري الرقابية. ستستمر البنوك في تطوير نماذج العمل الخاصة بها استنادًا إلى هذه القواعد الجديدة، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار في تقديم الخدمات المالية.

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ويظل التركيز الرئيسي على ضمان استمرارية سلامة النظام المالي، وتعزيز الثقة لدى العملاء في التعامل مع القنوات غير البنكية الممثلة في الوكلاء المعتمين، مما يعزز من كفاءة القطاع المصرفي ككل.