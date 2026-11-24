دراسة علمية تكشف نظام المحار المروحي البصري الفريد المعتمد على المرايا البلورية و200 عين لرصد الأخطار تحت الماء، مع آفاق مستقبلية في التكنولوجيا.

يكشف كائن المحار المروحي (Scallop) عن نظام بصري معقد وفريد من نوعه، يجمع بين التكنولوجيا البيولوجية المتطورة والحلول الطبيعية الدقيقة. يعيش هذا الكائن البحري في أعماق المياه، حيث يمتلك ما يقارب 200 عين صغيرة موزعة على طول حواف صدفتينه، مما يمنحه قدرة استثنائية على رصد التغيرات البيئية والكشف عن التهديدات المحتملة.

تكنولوجيا المرايا البلورية في عيون المحار

يتميز المحار المروحي بامتلاكه مرايا مقعرة في الجزء الخلفي من كل عين، وهي آلية تعمل بشكل مختلف جذرياً عن العدسات الشفافة التي تعتمد عليها معظم الحيوانات في تركيز الضوء على الشبكية. تعتمد هذه المرايا على ملايين البلورات الدقيقة المصنوعة من مادة الغوانين، وهي مادة كيميائية تدخل في تركيب القواعد المكونة للحمض النووي DNA. تتراص هذه البلورات، التي يبلغ عرض الواحدة منها ميكرومتر واحد، في صورة طبقات متتابعة يصل عددها إلى ما بين 20 و30 طبقة، تفصل بينها طبقات رقيقة من السائل الخلوي لتشكل مرآة بيولوجية فائقة الكفاءة.

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تعمل هذه الهياكل البلورية على عكس الضوء وتوجيهه نحو طبقتين منفصلتين من الخلايا الحساسة للضوء، وهي آلية تشبه إلى حد كبير طريقة عمل التلسكوبات العاكسة المستخدمة في رصد الأجرام السماوية. يتميز تصميم هذه المرايا بقدرته الخاصة على عكس الضوء الأزرق والأخضر، وهما اللونان اللذان ينتقلان لمسافات أبعد في مياه البحار مقارنة بالضوء الأحمر الذي تمتصه المياه بسرعة أكبر، مما يمنح المحار ميزة بصرية متوافقة تماماً مع بيئته التحتية.

آليات الرؤية ثنائية الطبقة والاستجابة للخطر

لا تعتمد عيون المحار المروحي على شبكية واحدة، بل تحتوي على طبقتين حساستين للضوء تستقبلان المعلومات من اتجاهات مختلفة لتحليل المشهد المحيط. يتركز الضوء القادم مباشرة من أمام الكائن بصورة أساسية على الشبكية العلوية، بينما يصل الضوء القادم من الجوانب إلى الشبكية السفلية. تظهر الشبكية العلوية استجابة خاصة للأجسام الداكنة المتحركة، مما يساعد المحار على رصد المفترسات القريبة مثل نجوم البحر وسرطانات البحر بدقة عالية.

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عند اكتشاف خطر محتمل، يمتلك المحار المروحي آلية دفاعية سريعة وفعالة تقوم على تحريك صدفتيها بسرعة لدفع المياه إلى الخارج في صورة نفاثات قوية. هذه الحركة التدفقية تساعده على الاندفاع والابتعاد عن مصدر التهديد في ثوانٍ معدودة، مما يؤكد أن نظامه البصري لا يقتصر على الرؤية فحسب، بل هو جزء أساسي من نظام البقاء والنجاة في بيئة بحرية مليئة بالمخاطر.

التحكم في الحدقات واكتشافات 2019 و2017

أظهرت دراسة علمية نُشرت عام 2017 تفاصيل مذهلة حول تعقيد النظام البصري للمحار، بينما أكمل باحثون آخر القصة بتقرير نشر عام 2019 في دورية Current Biology. كشفت هذه الدراسات الإضافية أن المحار المروحي يمتلك قدرة على التحكم في كمية الضوء الداخلة إلى عينيه عبر تغيير حجم حدقاتها. عند التعرض للضوء الساطع، تنقبض الحدقات لتصل مساحتها إلى نحو 60% من مساحتها عند أقصى اتساع، وهي عملية تستغرق عدة دقائق بعكس سرعة استجابة حدقات الإنسان التي تتم خلال ثوانٍ.

تشير النماذج البصرية التي استند إليها الباحثون إلى أن الحدقات المتسعة بالكامل تجعل العيون أكثر حساسية للضوء بنحو ثلاثة إلى خمسة أضعاف مقارنة بحالة انقباضها الكامل. هذا التكيف يسمح للمحار برؤية أوضح في الظروف الخافتة، وإن كان ذلك يأتي على حساب القدرة على تمييز التفاصيل الدقيقة في الضوء الساطع، مما يعكس توازناً دقيقاً بين الحساسية والدقة في معالجة المعلومات البصرية.

آفاق مستقبلية في التطبيقات التكنولوجية

لا يقتصر اهتمام العلماء على فهم آلية عمل هذا الكائن فحسب، بل امتد إلى دراسة إمكانية الاستفادة من تصميم عيونه في تطوير تقنيات بصرية مستقبلية متقدمة. تفتح آلية ترتيب ملايين البلورات الدقيقة والتحكم في خصائصها العاكسة آفاقاً جديدة أمام تصنيع مواد عاكسة متطورة وأنظمة بصرية متناهية الصغر. تعتبر الطبيعة قد نجحت في بناء نظام شديد التعقيد باستخدام مكونات بيولوجية دقيقة، مما يفتح باباً واسعاً للابتكار في مجالات الهندسة البصرية والمواد المتقدمة.

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لا تزال هذه التطبيقات في مراحل البحث والاستكشاف الأولية، بينما يواصل العلماء دراسة الكيفية التي يعالج بها المحار المروحي المعلومات البصرية القادمة من مئات العيون. يمثل فهم كيفية تكامل الصورتين الناتجتين عن طبقتي الشبكية لتكوين إدراك الكائن للعالم المحيط به، تحدياً علمياً مهماً يثبت أن عالم الكائنات البحرية لا يزال يخفي أسرارا مدهشة قادرة على إلهاد الجيل القادم من التقنيات.""