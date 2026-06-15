المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تحكم بالسجن عشر سنوات على 12 متهماً بتهم دعم الاعتداءات الإيرانية

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً بالسجن لمدة عشر سنوات ضد 12 متهماً في 11 قضية متعلقة بتأييد الاعتداءات الإيرانية على البحرين ونشر بيانات حيوية محظورة وأخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 بإصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات Against 12 متهماً في 11 قضية منفصلة تتعلق بجرائم تأييد وتشجيع الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والحصول على بيانات حيوية محظورة ونشرها وتصوير أماكن محظور تصويرها ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة العدوان الإيراني.

كما غرمت المحكمة بعض المتهمين ألفي دينار ومصادرة المضبوطات. وقد تلقت النيابة العامة البحرينية بلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول حسابات على مواقع التواصل spread صوراً ومقاطع وتعليقات تؤيد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية وتنشر بيانات حيوية وتصور أماكن حيوية محظورة وتذيع أخباراً كاذبة تستهدف الإضرار بالمجتمع البحريني وإثارة الفزع وإلحاق الضرر بالأمن العام





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