المصرفيون الإماراتيون يستحوذون على 91% من تمويلات الشركات năm 2026

أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي أن البنوك الوطنية حافظت على حصتها الكبيرة في تمويل القطاع التجاري والصناعي، بينما سجلت البنوك الإسلامية نمواً ملحوظاً하고 البنوك الأجنبية حصة أقل لكن بنسبة نمو أعلى. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي للشركات إلى 956 مليار درهم بنهاية مارس 2026، مع تخصيص أكثر من 33 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال الربع الأول، منها 5 مليارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

حقق قطاع الشركات في الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً في الحصول على التمويلات المصرفية خلال الربع الأول من عام 2026 ، حيث بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح للشركات الصناعية والتجارية 956 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 3.6% على أساس ربع سنوي.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن قطاع الشركات استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة، بنحو 35%، مما يعكس ثقة المصارف في أعمال القطاع الخاص. وشملت هذه التمويلات كافة شركات قطاعي الصناعة والتجارة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بلغ رصيدها التراكمي 96 مليار درهم، أي ما represents حوالي 10% من إجمالي الائتمان لكافة الشركات المحلية.

وكشفت البيانات أن البنوك الوطنية الإماراتية كانت المانح الرئيسي لتمويلات الشركات العاملة في السوق المحلي، حيث بلغت حصتها 91% من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للشركات التجارية والصناعية، بقيمة 870.5 مليار درهم حتى مارس 2026، بزيادة ربع سنوية قدرها 3.5%. وفي المقابل، شكلت حصة البنوك الأجنبية 9% فقط، بقيمة 85.6 مليار درهم، لكنها سجلت نمواً ربع سنوياً أعلى بلغ 5%.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت التمويلات الجديدة للشركات من البنوك الإسلامية 10 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2026، مع نمو الرصيد التراكمي بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي، بينما نمت تمويلات البنوك التجارية التقليدية بنسبة 3% لتصل حصتها الإجمالية إلى 787 مليار درhem. وتصدرت بنوك إمارة دبي كأكبر مانح للتمويلات إلى الشركات الصناعية والتجارية في الدولة حتى نهاية الربع الأول من 2026، حيث استحوذت على 43.5% من إجمالي التمويلات برصيد تراكمي بلغ 415 مليار درهم.

وأظهرت الأرقام أن تمويلات بنوك دبي للشركات سجلت نمواً قوياً بقيمة إضافية قدرها 18 مليار درهم، بمعدل نمو ربع سنوي بلغ 4.5% في مارس 2026، مما يعكس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المحلي. وبهذا تحقق المصارف المحلية، لاسيما الوطنية والإسلامية، تقدماً ملحوظاً في تعزيز متانة أعمال الشركات، حيث خصصت أكثر من 33 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال الربع الأول، بما في ذلك 5 مليارات درهم كتمويلات إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حصة Borrower 15% من إجمالي التمويلات الجديدة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإمارات البنوك تمويل الشركات المصرف المركزي الشركات الصغيرة والمتوسطة الائتمان المصرفي 2026 دبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر الذهب في مصر السبت 30 مايو 2026.. كم قيمة عيار 21 اليوم؟انخفضت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 30 مايو/ايار 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب...

Read more »

جامعة وارسو تحتفي بالشعر الإماراتي وتجمع طلابها في أمسية تحاور الذاكرة واللغة والوجدانفتحت مشاركة الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 نافذة جديدة...

Read more »

مهارة لا يملكها كل البشر.. روبوت يدخل الخيط في الإبرةخطف روبوت شبيه بالبشر الأنظار في قمة الروبوتات البشرية 2026، التي استضافتها العاصمة...

Read more »

«التوطين»: تحديثات «حماية الأجور» تدخل التنفيذ 1 يونيوتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، من غد الاثنين، 1 يونيو 2026، تطبيق التحديثات على...

Read more »

سلطان العميمي وراديك راك يستعرضان أسئلة الرواية بين الإمارات وبولنداضمن برنامج مشاركة الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، استضاف...

Read more »

الإمارات وبولندا تناقشان راهن ومستقبل أدب الطفلأخذت فعاليات الشارقة، ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، جمهور...

Read more »