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Politics

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمنع ظهور حسام حسن في وسائل الإعلام المصرية

AlBayanNews#14 in الإمارات العربية المتحدة
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمنع ظهور حسام حسن في وسائل الإعلام المصرية
حسام حسن · المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام · منتخب مصر
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور المدرب حسام حسن في الوسائل الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، مع استدعاء ممثلين لمواقع إلكترونية لجلسات استماع.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا بمنع ظهور المدرب حسام حسن في جميع وسائل الإعلام الخاضعة ل قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات أعلنها المجلس لتطبيق ضوابط احترام الحياة الخاصة ، في وقت يستعد فيه حسام حسن لقيادة الجهاز الفني ل منتخب مصر في الاستحقاقات المقبلة.

جاء منع ظهور حسام حسن في أول بنود البيان، ما يجعل اسمه في صدارة قرار يتعلق بما يجري خارج الملعب لا داخله.

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نطاق قرار منع ظهور حسام حسن وآلية تطبيقه

يحدد القرار نطاق المنع بوسائل الإعلام الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ويبدأ سريانه من تاريخ صدور القرار، دون أن يتضمن البيان مهلة زمنية أخرى لانتهائه.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على أن الضوابط تشمل المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية الخاضعة للقانون نفسه، وتلزمها بعدم نشر أو تداول أو مناقشة محتوى يتعلق بالخلافات الأسرية أو تفاصيل الحياة الشخصية.

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ولا يقتصر القرار على حسام حسن، إذ أكد المجلس استمرار تنفيذ قراره السابق بمنع ظهور زوجة حسام حسن السابقة دان آدم في وسائل الإعلام الخاضعة للقانون نفسه.

استدعاء المواقع الإلكترونية إلى جلسات استماع

امتدت إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى استدعاء الممثلين القانونيين لعدد من المواقع الإلكترونية إلى جلسات استماع، بحسب ما ورد في البيان.

وبرر المجلس هذا الإجراء بأن هذه المواقع خالفت ضوابط احترام الحياة الخاصة، وهو ما يربط الاستدعاء بمحتوى نشرته تلك المواقع تحديدًا، لا بإجراء عام يطال الصحافة الإلكترونية كلها.

ولم يذكر البيان أسماء المواقع المستدعاة ولا مواعيد جلسات الاستماع، لذلك تبقى التفاصيل المتاحة محصورة فيما نص عليه البيان الرسمي.

تحذيرات المجلس من تكرار المخالفات وإعادة التداول

لوّح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ إجراءات قانونية مشددة في حال تكررت المخالفات المتعلقة بالمحتوى الشخصي.

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وتشمل التحذيرات أيضًا إعادة بث أو تداول أخبار تتعلق بالوقائع محل البيان، ما يعني أن الالتزام بالضوابط لا يقتصر على النشر الأول، بل يمتد إلى إعادة الإحالة والتداول.

ويضع البيان المؤسسات الإعلامية أمام مسؤولية مباشرة عن المحتوى الذي تعيد نشره أو تناقشه، ويطبق القرار على الصحافة والإعلام والمنصات الرقمية الخاضعة للقانون معًا.

انعكاسات القرار على متابعة منتخب مصر

يستعد حسام حسن للاستحقاقات المقبلة على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهو ما يجعل القرار مرتبطًا مباشرة بظهوره أمام الجمهور المتابع للفريق الوطني.

ويعني المنع أن الجمهور لن يتابع ظهور حسام حسن في الوسائل الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 خلال فترة سريان القرار، وهو ما يغير طريقة متابعة تصريحاته المرتبطة بالفريق.

ويركز البيان على الحياة الخاصة وليس على الشأن الرياضي، إذ تتعلق الضوابط بالخلافات الأسرية وتفاصيل الحياة الشخصية فقط، وفق نص البيان.

AlBayanNews#14 in الإمارات العربية المتحدة

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