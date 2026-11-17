مدرسة المدار الدولية و نادي العين للشطرنج يجمعان أكثر من 120 طالبا في النسخة الثانية من بطولة روح الاتحاد لتعزيز التفكير الاستراتيجي والاكتشاف المبكر للمواهب

نظمت مدرسة المدار الدولية بالتعاون مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية النسخة الثانية من بطولة روح الاتحاد الخاصة برياضة الشطرنج، في خطوة تؤكد على تعزيز التنافس الرياضي والفكري بين طلبة المدارس. شهدت البطولة مشاركة أكثر من 120 طالباً وطالبة يمثلون أكثر من 25 مدرسة محلية وأخرى من خارج مدينة العين، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الرياضة الذهنية.

نمو ملحوظ في المشاركة والمؤسسات التعليمية

جاء تنظيم النسخة الثانية كتتويج للنجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى خلال العام الماضي، حين شهدت مشاركة 90 لاعباً ولاعبة من 16 مدرسة فقط. سجلت النسخة الحالية نمواً كبيراً في أعداد المدارس والمشاركين، مما يبرز فعالية الشراكة بين القطاعين التعليمي والرياضي في توسيع قاعدة ممارسي اللعبة واكتشاف المواهب الشطرنجية الواعدة في سن مبكرة.

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معايير تنافسية شاملة وإشراف حكومي

عُقدت المنافسات تحت الإشراف المباشر للحكم الدولي أحمد النعيمي، الذي أشرف على سير البطولة برعاية تقنية عالية لضمان نزاهة النتائج. تنافس المشاركون في ثلاث فئات عمرية دراسية رئيسية، بالإضافة إلى فئة خاصة لأصحاب الهمم، مما يعكس التزام المؤسسات المنظمة بمبدأ الدمج المجتمعي وإتاحة فرص المشاركة الرياضية العادلة لجميع فئات الطلبة دون استثناء.

تتويج الفائزين والمراكز الأولى في الفئات

أسفرت المنافسات عن تتويج كايل إيثان بالمركز الأول في فئة الصفوف من الأول إلى الرابع، تلاه محمد سعيد الأحبابي في المركز الثاني، وراشد الكلباني في المركز الثالث. أما في فئة الصفوف من الخامس إلى الثامن، فقد أحرز عبدالرحمن هيثم اللقب الأول، وحل محمد محمد أسامة ثانياً، والوليد النيادي ثالثاً.

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في فئة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، توج خليفة طلال البلوشي بالمركز الأول، جاء أحمد طارق في المركز الثاني، وليث وسام في المركز الثالث. كما حقق حمد جاسم المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، بينما حل حمد عادل في المركز الثاني، مما يظهر تميز الأداء الفني للطلبة في مختلف المراحل العمرية.

أهداف استراتيجسية للمستقبل التعليمي

تمحورت الجهود حول تطوير مهارات التفكير الاستراتيجي والتركيز لدى الطلبة من خلال الممارسة المنضبطة للعبة، حيث أكد نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية استمرار دعمه للمبادرات الهادفة إلى صقل قدرات اللاعبين الجدد. حضر حفل التتويج سناء ثابت مديرة مدرسة المدار الدولية، والدكتورة خيال العلاق نائبة المديرة، وفرح المغربي مديرة المرحلة الابتدائية، ورجائي السوسي الرئيس التنفيذي للعمليات بالنادي، وزينب المعمري المسؤولة الفنية، لتكريم الناجحين وتأكيد عزمهم على مواصلة دعم هذا الصرح الرياضي التعليمي.