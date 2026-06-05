المرونة الاقتصادية في دبي: شراكة استراتيجية بين الحكومة والخاص لاستدامة النمو

تستعرض المقالة نموذج دبي في بناء اقتصاد مرن من خلال التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، برؤية استراتيجية طويلة المدى، وأهمية الشراكة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.

لم تعد دبي تتعامل مع المرونة ال اقتصاد ية بوصفها مفهوماً نظرياً أو استجابة ظرفية، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة تُدار برؤية استراتيجية طويلة المدى. هذه الرؤية تأتي منسجمة مع عالم تتسارع فيه التحوّلات ال اقتصاد ية وتتبدّل فيه موازين التنمية، ما يجعل القدرة على التكيف وإعادة التشكّل معياراً حاسماً لاستدامة ال اقتصاد .

في قلب هذه المعادلة، يبرز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بوصفه مُحركاً رئيساً لصناعة اقتصاد أكثر مرونة، مع تعزيز القدرة على اقتناص الفرص في بيئة عالمية شديدة التحوّل. المرونة الاقتصادية اليوم لم تعد ترفاً سياسياً أو خياراً تنموياً، بل أصبحت شرطاً وجودياً للدول والمدن التي تطمح إلى الحفاظ على تنافسيتها. فهي تعني بناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، وتغيير مساراته بسرعة، وإعادة توجيه موارده نحو الفرص الأكثر تأثيراً، بما يضمن استدامة النمو في بيئة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

في هذا السياق، تبرز دبي كنموذج متقدم في تحويل هذا المفهوم إلى ممارسة مؤسسية. ففي مطلع يونيو 2026، وخلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أكد سموه أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة.

وقال سموه: نواصل العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة، وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، من خلال تبني سياسات مبتكرة، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية دبي، ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. وهو ما يعكس رؤية تقوم على أن المرونة ليست حالة مؤقتة، بل منظومة اقتصادية مُتجددة تُبنى على السياسات والتكامل المؤسسي.

ويضيف سموه: حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة، تتيح فرصاً نوعية للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية، ويعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل. لا يمكن قراءة هذا التوجه من دون استحضار البعد التاريخي العميق للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

فقد تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هذا المفهوم منذ عام 2006 في كتابه الموسوم رؤيتي: التحديات في سباق التميز، إذ أشار سموه في الفصل العاشر المعنون: مفهوم الامتياز في رؤية دبي التنموية إلى أن القطاع الخاص في دبي مشهور بديناميكيته الفائقة وقدرته المتميزة على تطوير الأسواق وصنع الفرص واستغلالها وتوسيع نشاطه في كل أنحاء العالم. كما أكد سموه أن نجاح المبادرات التي تقدمت بها الحكومة لتفعيل عمل القطاع العام وتمكينه من التعامل مع الاقتصاد الجديد والاستفادة من التقنيات وأساليب العمل الرقمية المتطورة يعتمد على وجود تنسيق كامل وتعاون فعال بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويذهب سموه إلى توصيف العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص بقوله: كلما ازداد تعاون القطاعين وتمازجهما ضمن إطار هذه الشراكة الاستراتيجية ازدادت سرعة الدورة إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى قريب من الأداء الأمثل. تأسيساً على ما سبق، تتضح ملامح نموذج دبي في بناء اقتصاد مرن، لا يقوم على ردود الفعل، بل على تصميم استباقي للعلاقة المتينة بين القطاعين. فكلما تعزز هذا التكامل، ازدادت قدرة الاقتصاد على النمو، وتسارعت دورته الإنتاجية، واتسعت فرص الابتكار والاستثمار.

وقد تجسّد هذا النموذج في العديد من المبادرات الناجحة، مثل إنشاء مناطق حرة متخصصة، وتطوير أطر تنظيمية مرنة، وإطلاق منصات رقمية لتسهيل الأعمال، مما جعل دبي وجهة مفضلة للشركات العالمية والإقليمية. كما أن التركيز على الابتكار والتكنولوجيا، ضمن أجندة D33، يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات السريعة، ويخلق بيئة خصبة لريادة الأعمال والنمو.

ختاماً، تكشف تجربة دبي عبر عقود من الزمن، وما تحقق فيها من تطوّرات نوعية، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ليست سياسة مرحلية، بل خيار استراتيجي مُتجذّر، أنتج اقتصاداً أكثر مرونة، وأكثر استعداداً لمواجهة المستقبل بثقة واستقرار. ومع استمرار العمل على تعزيز هذه الشراكة، وتطوير السياسات المبتكرة، تظل دبي نموذجاً يُحتذى به في بناء اقتصادات مرنة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق النمو المستدام في عالم متغير





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