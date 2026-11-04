المصرف المركزي يحدد أولويات الرقابة المالية لعام 2027 في الإمارات

كشف المصرف المركزي الإماراتي عن خطة رقابية شاملة لعام 2027 تركز على المرونة التشغيلية والرقمية ومواجهة الاحتيال لتعزيز مكانة القطاع المالي كوجهة عالمية.

استعرض المصرف المركزي الإماراتي بشكل رسمي خارطة طريقه الرقابية المفصلة للعام 2027، خلال اجتماع طاولة مستديرة جمع كبار مسؤولي البنوك وشركات التأمين العاملة داخل الدولة. جاء هذا الإعلان بهدف مناقشة سبل تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وترسيخ كفاءته التشغيلية، بما يتوافق مع وتيرة النمو المتسارعة والتحولات الهيكلية التي تشهدها الأسواق العالمية.

إعلان الاستراتيجية الرقابية لعام 2027

أكد معالي خالد محمد بالعمى ، محافظ المصرف المركزي الإماراتي ، أن دولة الإمارات تواصل تحت توجيهات قيادتها الحكيمة ترسيخ موقعها كمركز مالي عالمي رائد من خلال استقرارها المؤسسي. وأشار إلى أن وضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات الاستراتيجية للمصرف يعتمد على تطوير أطر تنظيمية متطورة وتطبيق نهج رقابي قائم بصرامة على تقييم المخاطر المحتملة.

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وأوضح المحافظ أن مرونة المؤسسات المالية لا تعتمد فقط على قوتها الحالية، بل على قدرتها الاستباقية في استشراف التهديدات والاستجابة السريعة للاضطرابات الاقتصادية لضمان التعافي السريع. وأكد أن الحوار المباشر والمستمر مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين يوفر فهماً أعمق للتحديات الميدانية، مما يمكن هذه المؤسسات من ترجمة التوقعات الرقابية إلى ممارسات عملية تعزز جاهزيتها.

محاور المرونة التشغيلية والأمن السيبراني

تناولت الجلسات المتخصصة التي راسرها أحمد سعيد القمزي ، مساعد المحافظ للرقابة على البنوك والتأمين، محورين أساسيين هما المرونة التشغيلية والأمن السيبراني. سلطت النقاشات الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز العمليات الأمنية للقطاع المالي (FSOC) في حماية البنية التحتية للبنوك، كما تم استعراض الاتجاهات الناشئة في مجال مكافحة الاحتيال المالي.

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تم التركيز أيضاً على مستجدات مركز عمليات مكافحة الاحتيال (CAFOC) ومنصة مكافحة الاحتيال الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز آليات الكشف المبكر عن المعاملات المشبوهة. شارك الرؤساء التنفيذيون في حلقات نقاشية تبادلوا فيها الدروس المستفادة من تجارب مؤسساتهم الخاصة في بناء أنظمة مرنة قادرة على مواجهة التحديات التقنية والمالية المعقدة.

مراجعات الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي

ركزت الجلسة الثالثة من الاجتماع على المراجعات الرقابية الموضوعية التي يجريها المصرف المركزي في القطاع المصرفي، مع إبراز خاص لمجالي الأصول الرقمية وتقنية الذكاء الاصطناعي. استعرضت المناقشات التطورات الحديثة في سوق التأمين بالدولة،以及 المراجعات الرقابية المرتبطة بمفاهيم المرونة الرقمية وتأثير العوامل المناخية على القرارات الاستثمارية.

ناقش المشاركون سبل مواءمة الممارسات الداخلية لمؤسساتهم مع التوقعات الرقابية الصادرة عن المصرف، مؤكدين أهمية التكيف السريع مع المعايير الجديدة. وختم أحمد سعيد القمزي الاجتماع بعرض أبرز التوصيات، مسلطاً الضوء على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق الوثيق بين الجهة الرقابية والمؤسسات المالية لضمان كفاءة القطاع ومرونته طويلة الأمد.