المركز الوطني للأرصاد يوسع شراكاته الدولية في مشروع الإماراتي–الكازستاني للاستمطار لتعزيز التعاون في مجالات الأرصاد والمناخ والأمن المائي. المشروع يهدف إلى تعزيز فرص هطول الأمطار وزيادة مخزون المياه ودعم الإمدادات المائية للمناطق الزراعية، عبر توظيف أحدث تقنيات الاستمطار وتعديل الطقس التي طورها المركز الوطني للأرصاد، إلى جانب نقل المعرفة وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعلمية مع الجانب الكازاخستاني.

المصدر:واصل المركز الوطني للأرصاد توسيع شراكاته الدولية في مجالات المناخ و الأرصاد الجوية و الأمن المائي ، من خلال المشروع الإماراتي–الكازستاني للاستمطار ، الذي جرى تنفيذه في إقليم تركستان بجمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الحلول المناخ ية المبتكرة و تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخ ي وندرة المياه.

ويهدف المشروع إلى تعزيز فرص هطول الأمطار وزيادة مخزون المياه ودعم الإمدادات المائية للمناطق الزراعية، عبر توظيف أحدث تقنيات الاستمطار وتعديل الطقس التي طورها المركز الوطني للأرصاد، إلى جانب نقل المعرفة وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية والعلمية مع الجانب الكازاخستاني





