المحكمة الاتحادية العليا تحكم بإلغاء تنفيذ شيك بـ 38.5 مليون درهم لانتفاء مديونيته

إلغاء تنفيذ شيك بـ 38.5 مليون درهم لانتفاء مديونيتهقضت المحكمة الاتحادية العليا برفض طعن شركة ضد حكم قضى بإلغاء تذييل شيك تبلغ قيمته 38 مليوناً و500 ألف درهم، لتحريره على سبيل الضمان وليس كأداة وفاء، لافتة إلى ثبوت انتفاء مديونيته الحقيقية والشروط الواجب توافرها فيه كسند تنفيذ.

وأكدت المحكمة أن الشيك المذيل بالصيغة التنفيذية لا يُعد حكماً قضائياً، بل قرينة مديونية يجوز دحضها بمنازعة تنفيذ موضوعية، فإذا فقد شروط السند التنفيذي (كالوجود وحلول الأداء وتعيين المقدار)، أو ثبت خروجه عن طبيعته كأداة وفاء ليصبح أداة ضمان، جاز لقاضي التنفيذ التصدي للمنازعة في أصل الحق ومدى استحقاق قيمته





